Levante - Real Madrid en directo hoy: partido de la Liga, jornada 6

21:55 Minuto 22. Levante 0-0 Real Madrid. Despeja Pampín a córner Balón muy bueno de Fran García, que penetró por banda izquierda para poner un centro raso que nadie fue a rematar.

21:54 Minuto 20. Levante 0-0 Real Madrid. ¡AL LARGUEROOOOO MASTANTUONOOOOO! Vinícius hizo de las suyas, yéndose por dentro y buscando el hueco para armar un disparo que tocó el guardameta granota. El rechace le pilló a Mastantuono inesperadamente, pero este no pudo reaccionar y estrelló el balón en el larguero.

21:53 Minuto 19. Levante 0-0 Real Madrid. Se levanta la afición del Levante Intentan animar a su equipo al ver que el Real Madrid empieza a dominar casi por completo la posesión.

21:51 Minuto 18. Levante 0-0 Real Madrid. ¡LA QUE HA INTENTADO CEBALLOS! Se la dejó de cara Fede Valverde al andaluz para que buscase con el interior la escuadra desde la frontal. No le salió por un pelo. Salió fuera finalmente el balón.

21:49 Minuto 16. Levante 0-0 Real Madrid. ¡ARRIBA MBAPPÉ! Controló y, nada más girar, le pegó desde lejos. Su disparo se marchó muy alto.

21:48 Minuto 15. Levante 0-0 Real Madrid. Falta de Asencio a Pampín Recupera de nuevo el Levante, que por ahora no está sufriendo en exceso.

21:47 Minuto 14. Levante 0-0 Real Madrid. Falta de Vinícius a Unai Vencedor Se quejaba el brasileño al colegiado. Se queda en nada el ataque blanco.

21:47 Minuto 14. Levante 0-0 Real Madrid. Muy bien Huijsen Cerró el hueco a Carlos Álvarez a las mil maravillas. Cortó el ataque y recuperó el balón para el Real Madrid.

21:46 Minuto 13. Levante 0-0 Real Madrid. ¡LA QUE HA FALLADO DELA! Centro sensacional al palo corto desde el córner que cazó el defensa completamente solo, muy cerca del área pequeña. Remató algo forzado y el balón se marchó rozando el palo.

21:45 Minuto 12. Levante 0-0 Real Madrid. Fuerza el córner Etta Eyong Se deshizo sin contemplaciones de Fran García y se plantó en la frontal. Sin embargo, se hizo un lío y ello permitió a la defensa blanca replegarse. Disparó desde la medialuna, pero acabo despejando la defensa.

21:44 Minuto 11. Levante 0-0 Real Madrid. Se equivocó Carlos Álvarez Aplaude Calero desde el banquillo. No consiguió cazar el balón el joven atacante para armar la contra. Recupera el Real Madrid.

21:43 Minuto 10. Levante 0-0 Real Madrid. Otra cobertura de Ceballos Ya es la segunda recuperación clave del andaluz.

21:41 Minuto 8. Levante 0-0 Real Madrid. ¡Y AHORA MASTANTUONO! Zapatazo del joven argentino desde fuera del área que pasa cerca del palo. No llegó de milagro Vinicius a empujar ese balón.

21:40 Minuto 7. Levante 0-0 Real Madrid. La primera del Real Madrid la ha tenido Güler Controló con el pecho y enganchó el zurdazo, pero lo repelió Elgezabal.

21:39 Minuto 5. Levante 0-0 Real Madrid. Rectifica bien la defensa blanca La ocasión de Iván Romero ha hecho que el Levante se crezca. Ahora, rectificó bien la defensa para evitar una nueva contra.

21:37 Minuto 3. Levante 0-0 Real Madrid. ¡LA HA TENIDO IVÁN ROMEROOOO! Vencedor se metió hasta la cocina para poner un pase de la muerte al ariete granota que este remató de primeras. Se fue rozando el palo izquierdo de Thibaut Courtois.

21:36 Minuto 3. Levante 0-0 Real Madrid. Se queda en nada la contra del Levante Zurdazo lejano de Olasagasti que taponó Asencio en la frontal.

21:35 Minuto 2. Levante 0-0 Real Madrid. Toca el Real Madrid El Levante buscará aguantar en su campo para armar alguna contra de peligro.

21:35 Minuto 1. Levante 0-0 Real Madrid. Atento Carreras para rectificar a tiempo El hoy central del Real Madrid estuvo cerca de perder un balón y provocar la contra del Levante, pero se rehízo de maravilla ante tres rivales.

21:34 Minuto 1. Levante 0-0 Real Madrid. Hay mucha agua en el campo La pelota se frena por ello. Tienen que tener cuidado con los jugadores de ambos equipos.

21:33 ¡EMPIEZA EL PARTIDO!

21:32 Se respiraba concentración en el vestuario del Levante

21:32 Se colocan ya los jugadores en sus posiciones Todo listo para que empiece el encuentro.

21:31 Mucha clase en el calentamiento del Real Madrid

21:30 ¡SUENA EL HIMNO DEL LEVANTE! Pelos de punta. Que ambientazo. Hay también un individuo traduciendo al lenguaje de signos el himno.

21:28 Equipo arbitral de hoy: Principal: Díaz de Mera. VAR: Pulido Santana.

21:26 ¡AMBIENTAZO EN EL CIUTAT DE VALENCIA! Acaba de tener lugar un festival de luces en el campo. Los aficionados muestran expectación en sus rostros. En breves, los jugadores ocuparan el túnel para saltar al campo.

21:23 Así son los vestuarios en los que el Real Madrid ya se prepara para saltar al campo Con 'camisetas muy especiales'.

21:18 Mastantuono convence a Xabi Alonso Desde su llegada, el argentino ha sido titular en cuatro de los seis partidos. Xabi insistió en su llegada y está confiando en él.

21:18 Los suplentes de hoy: Levante: Cuñat, Matturro, Moreno, Víctor García, Manu Sánchez, Arriaga, Pablo Martínez, Brugué, Iker Losada, Morales, Espi y Koyalipou. Real Madrid: Lunin, Carvajal, Militao, Alaba, David Jiménez, Camavinga, Tchouameni, Bellingham, Brahim, Endrick, Rodrygo y Gonzalo.

21:17 Mayoral y Keylor Navas están entre los jugadores que han jugado en ambos equipos

21:15 ¡Se viene partidazo! Ambos equipos ya calienta sobre el terreno de juego del Ciutat de Valencia.

21:14 Así fue la salida del Real Madrid al calentamiento

21:11 Vinicius, héroe en la última visita al Ciutat El Madrid visita el Ciutat de Valencia más de cuatro años después de la última vez. En aquel encuentro, saldado con un espectacular empate a tres, Vinicius, que hoy repite titularidad, fue el héroe desde el banquillo con dos goles y una expulsión forzada.

21:05 El negocio cuadrado de Etta Eyong, el delantero de moda que desafía al Madrid El Madrid visita al goleador de moda, un extraño 'regalo' del Villarreal al Levante. Solo le ha sacado medio millón de beneficio a un futbolista con un gran futuro.

21:00 Los 11 futbolistas del Levante Este el once elegido por Julián Calero: Ryan; Toljan, Elgezabal, Dela, Pampín; Vencedor, Oriol Rey, Olasagasti, Carlos Álvarez; Iván Romero y Etta Eyong.

20:58 ¡El once del Madrid! Xabi Alonso sale con: Courtois; Asencio, Carreras, Huijsen, Fran García; Valverde, Ceballos, Güler, Mastantuono; Mbappé y Vinicius.

20:53 El Madrid, a por el 18 de 18 El conjunto de Xabi Alonso, tras seis partidos disputados hasta la fecha en la presente temporada -cinco de Liga y uno de Champions- cuenta sus encuentros por victorias. En su visita a Valencia, el objetivo del Madrid es mantener el liderato y el pleno de puntos. Por su parte, el Levante llega tras sumar cuatro puntos en las dos últimas jornadas, gracias al empate ante el Betis y la goleada en Gerona.