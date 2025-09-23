Suscribete a
Levante
1ª parte
Real Madrid
LaLiga EA Sports. Jornada 6 Martes 23/09 21:30h. Árbitro Isidro Díaz de Mera Escuderos. Estadio Ciutat de València.

Levante - Real Madrid, estadísticas del partido

La Liga

Todos los números y datos del encuentro de la Liga entre Levante - Real Madrid, de la jornada 6

Levante

LEV

Entrenador:
Julián Calero4-4-2
  1. Mathew Ryan
    Portero    13
  2. Toljan
    Defensa    22
  3. Elgezabal
    Defensa    5
  4. Adrián de la Fuente
    Defensa    4
  5. Diego Pampín
    Defensa    6
  6. Carlos Álvarez
    Centrocampista    24
  7. U. Vencedor
    Centrocampista    12
  8. Oriol Rey
    Centrocampista    20
  9. Jon Ander Olasagasti
    Centrocampista    8
  10. Karl Edouard Blaise Etta Eyong
    Delantero    21
  11. Iván Romero
    Delantero    9
Real Madrid

RMA

Entrenador:
Xabi Alonso3-4-2-1
  1. 1Courtois
    Portero
  2. 17Raúl Asencio
    Defensa
  3. 24Dean Huijsen
    Defensa
  4. 18Álvaro Carreras
    Defensa
  5. 30Franco Mastantuono
    Centrocampista
  6. 8Valverde
    Centrocampista
  7. 19Ceballos
    Centrocampista
  8. 20Fran García
    Centrocampista
  9. 15Arda Güler
    Delantero
  10. 7Vinícius Jr.
    Delantero
  11. 10Kylian Mbappé
    Delantero
Estadísticas
34.9%LevanteLEV
65.1%RMAReal Madrid
0 Goles 0
0 Remates a puerta 3
2 Remates fuera 4
0 Remates al palo 1
3 Asistencias 6
0 Asistencias de gol 0
0 Faltas cometidas 3
3 Faltas recibidas 0
0 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
95 Pases correctos 181
12 Pases fallados 14
0 Fueras de juego 0
3 Paradas 0
1 Corners 5
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0

