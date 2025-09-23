Fútbol
Levante - Real Madrid, estadísticas del partido
La Liga
Todos los números y datos del encuentro de la Liga entre Levante - Real Madrid, de la jornada 6
LEVEntrenador:
Julián Calero4-4-2
13
22546
2412208
219
1
172418
3081920
157
10
RMAEntrenador:
Xabi Alonso3-4-2-1
Estadísticas
34.9%LEV
65.1%RMA
0 Goles 0
0 Remates a puerta 3
2 Remates fuera 4
0 Remates al palo 1
3 Asistencias 6
0 Asistencias de gol 0
0 Faltas cometidas 3
3 Faltas recibidas 0
0 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
95 Pases correctos 181
12 Pases fallados 14
0 Fueras de juego 0
3 Paradas 0
1 Corners 5
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
