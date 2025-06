Courtois tira de las orejas a Asencio y la FIFA activa el protocolo anti racismo: «Es inaceptable. Creemos a Rudiger»

Segundo partido del Madrid en el Mundial y segunda foto para Asencio. Pero otra de esas fotos en las que no quiere salir ningún defensa. Grave, e innecesario agarrón, que se llevó la reprimenda pública de Courtois: «Van dos partidos y dos veces el mismo error. Pueden ser agarrones muy ligeros, pero debemos ser un poco más inteligentes. No podemos cometer esos fallos. Pero bueno, él lo sabe y no hay problema», dijo el belga, uno de los mejores ante el Pachuca.

Alonso también mandó un mensaje al canterano, volviendo a calificar el error de «evitable», pero prefirió poner el acento en la respuesta de su equipo con uno menos tanto tiempo: «Las paradas de Courtois han sido consecuencia del bloque bajo, pero hay que saber sufrir y tener humildad en una situación de inferioridad numérica. Tuvimos que cambiar el planteamiento tras la roja y hubo sacrificio defensivo, disciplina, control del partido sin el balón y fases buenas de posesión».

El MVP se lo llevó Bellingham, aunque debía de estar comiendo hamburguesas el experto de la FIFA que otorgó el premio. Estuvo decente Jude, pero ni mucho menos fue el mejor del partido. El inglés confesó que se operará del hombro tras el torneo: «Estoy perdiendo la paciencia y solo quiero que esto termine. El personal médico ha sido increíble», dijo el inglés, que está contento con la llegada de Alonso: «Xabi tiene muchas buenas ideas y estamos muy contentos. Es difícil decir dónde prefiero jugar, pero me gusta estar involucrado en el juego. Me veo más como un '8' o como un '10', pero el entrenador sabe más de fútbol que yo».

El partido terminó con un gran cabreo de Rudiger, que acusó a Cabral de un insulto racista, Ambos en enzarzaron camino de los vestuarios, el argentino dijo en zona mixta que le llamó 'cagón', y la FIFA activó el protocolo: «Son situaciones inaceptables que no pueden pasar aquí ni en ninguna parte, y nosotros creemos totalmente lo que nos ha dicho Toni. Ahora la FIFA lo va a investigar», dijo Alonso. El técnico mexicano, por el contrario, defendió a su capitán: «No sé qué ha pasado exactamente, no he hablado con él después del partido. Solo digo que algo así no ha pasado nunca en la liga mexicana con él ni con ningún jugador de Pachuca y pongo las manos en el fuego por mi capitán».