El Real Madrid se sobrepone a la polémica

El Sevilla llegó al descanso con el pecho hinchado por la autoestima. Ganaba dos a cero y era ampliamente superior al líder, el Real Madrid . Pero, sea como fuere, el equipo blanco pisó el verde con otra cara a la vuelta de vestuarios. Adelantó la defensa, arrinconó a los andaluces y remontó, por enésima vez, un partido que tenía perdido. Pero antes del dominio local y la posterior gesta blanca, la casi siempre presente polémica arbitral hizo acto de presencia. En los primeros compases del partido, en un córner botado por Toni Kroos, el balón impactó en la mano de Bono para después tocar en el brazo extendido de Diego Carlos, pero para el colegiado Cuadra Fernández no fue penalti.

El partido, tenso y aguerrido, continuaba por sus impredecibles derroteros cuando la polémica volvió a hacer acto de presencia. Camavinga , que ya tenía una tarjeta amarilla, cruzó las piernas de Martial cuando este galopaba al contragolpe. La acción fue clara y la amarilla, y la correspondiente expulsión, parecían no tener discusión, pero el árbitro no señaló falta. Además, en esa desafortunada acción, el delantero francés sufrió una lesión muscular y tuvo que abandonar un partido en el que estaba siendo dominante. La acción incendió el feudo sevillista, aunque ni mucho menos fue la última decisión arbitral discutida en la noche de ayer.

Arribó el segundo tiempo y con él la reacción del Real Madrid. El predominio local dejó paso a un equipo nuevo, rejuvenecido por los cambios, seguro de enmendar todos los males de los primeros 45 minutos de juego. Con un gran Rodrygo -autor del primer gol blanco- y un siempre persistente Vinicius, el Real Madrid llegó a las puertas de un empate que, inexplicablemente Cuadra Fernández evitó al señalar mano en un balón que tocó en el hombro de Vinicius . Aunque el Real Madrid, impasible, encontró la igualada por medio de Nacho Fernández. Y, poco después, el héroe de siempre, Benzema, selló un nuevo triunfo blanco para casi cerrar la Liga.

Ancelotti, incrédulo ante las decisiones arbitrales

«No entendemos como pita mano de Vinicius y no pita la de Diego Carlos. Faltaba la roja a Camavinga y el plan era completo. No lo entiendo. Todo el mundo espera el pinchazo del Real Madrid y esta victoria la hemos merecido. No hemos ganado la Liga pero hemos dado un empujón», señaló el técnico italiano tras el partido. En el mismo sentido, Butragueño añadió: «Hay dos jugadas en el primer tiempo que no entendemos que el VAR no avise a Cuadra Fernández. En la segunda la de Vinicius va a verla y sigue pensando que es mano. Y vemos la de Diego Carlos que es más clara... y obviamente nos cuesta entenderlo».

Aunque desde el prisma sevillista, las opiniones son diametralmente opuestas. La mano de Vinicius se ha visto clara, no sé por qué tanta bola, si es mano es mano», explicó el autor del primer gol del Sevilla, Iván Rakitic , a los micrófonos de Movistar.