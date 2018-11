Real Madrid Las exigencias de Conte: Icardi y Otamendi Sus peticiones para venir son muchas: quiere fichajes en enero. El central tiene 30 años. Y pide ganar 30 millones en tres campañas

El Real Madrid marcha tranquilo en la búsqueda del entrenador del futuro. La posibilidad de fichar a Antonio Conte como entrenador del Real Madrid se ha complicado de manera casi definitiva ante las altas exigencias impuestas por el italiano. El extécnico del Chelsea solicitó a los agentes internacionales que realizaron el primer contacto las contrataciones de Icardi y Otamendi en el mercado de invierno. Además pidió un contrato por tres temporadas a razón de diez millones netos anuales y el poder absoluto para decidir altas, bajas y los fichajes de cada temporada. Los nombres de Icardi y Otamendi fueron las primeras demostraciones de esa autonomía de decisión que deseaba tener en «el Real». Mientras, Solari espera y quiere ganarse el sitio.

Las exigencias de Conte eran excesivas e inmediatas. Difícil de llegar a un acuerdo con un preparador con tantas condiciones previas. Otamendi es un central que ya tiene 30 años. Es un puntal del Manchester City, pero la política del Real Madrid es conseguir jugadores más jóvenes. La etapa de los veteranos pasó hace ya tres lustros, con Figo y Zidane.

El Real Madrid puede fichar a un central más joven, Mario Hermoso, por 15 millones. Brilla en el Español y se formó en la cantera de Valdebebas.

La exigencia de contratar ya a Mauro Icardi significaría adelantar a enero los fichajes del verano. El malagueño Brahim Díaz, que acaba contrato en el Manchester City el 30 de junio, y el milanista Suso, son otros delanteros que se ofrecen para el Real Madrid.

Conte no está descartado, pero sus peticiones dirigirían la política del Real Madrid desde ahora mismo y el club blanco tiene una filosofía que mantiene la autonomía de decisión en la confección de la plantilla en manos de la dirección deportiva. Concede al entrenador su poder para solicitar los refuerzos, pero al final es la entidad la que decide si se ficha a un futbolista u otro según su precio y condiciones.

El Real Madrid no negoció con Bélgica

La adquisición de Roberto Martínez como nuevo entrenador es una opción que el Real Madrid no ha abordado. La Federación Belga aseguró ayer que el club español no se ha dirigido a ella para fichar a su seleccionador. Una operación así dependería del deseo del técnico y del precio de traspaso que la Federación Belga decidiera en esa hipótesis, pues el preparador que ha triunfado junto a Courtois y Hazard en el Mundial de Rusia no tiene cláusula de rescisión.

Laudrup también está descartado. Mourinho tiene contrato en vigor con el Manchester United para pensar en un retorno al Real Madrid. Wenger se ha ofrecido al Real Madrid. Mancini es otra opción. Y un agente FIFA oferta a Allegri. La casa blanca decidirá con tranquilidad.

En esta situación, el Real Madrid medita bien sus pasos a dar. Junto a al fichaje de un técnico debe abordar también el capítulo de refuerzos de futbolistas en enero: Mario Hermoso, James y Rodrygo Goes, que pertenece al club, encabezan la lista de posibilidades. Y Vinicius es un fichaje que comienza realmente ahora.