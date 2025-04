La Decimocuarta contra la Séptima

A la vez que desde el miércoles por la tarde decenas de miles de parisinos cogían la carretera camino del sur y el este del país, buscando sus segundas residencias en la costa atlántica o destinos eventuales de turismo, 30.000 aficionados del Real Madrid, 60.000 del Liverpool y un buen número del resto de franceses han ido llegando a la capital francesa. Estamos en pleno ‘Pont de L’Ascension’ en el país galo, y eso es sinónimo de movimiento de masas ajeno a la final de la Champions .

«Este puente suele ser muy disfrutado en este país. Simbólicamente da el pistoletazo de salida al verano y hay bastante movimiento. Los parisinos suelen aprovecharlo para hacer viajes en familia y huir de la ciudad unos días. En este caso, con más razón, para no coincidir con el lío que se está montando con la final de la Champions», cuenta a ABC la taxista que nos traslada al estadio.

Solo la zona urbana de París cuenta con cerca de tres millones de habitantes (12 en total si contabilizamos el extrarradio de la capital de Francia) y en muchos casos su interés por el Liverpool-Real Madrid de esta noche es residual. En un mundo donde, por fin, tras más de dos años, se han recuperado los hábitos de vida previos a la pandemia, París vuelve a ser París . Una ciudad a rebosar de turismo , nacional e internacional, en la que se puede disfrutar 24 horas al día, tanto con amigos, como con hijos, como en pareja. Eso sí, con los precios por las nubes, esas que ocupan muchas horas del año en París, aunque la fama se la lleve Londres. Según un estudio de Mabrian, empresa especializada en inteligencia turística, los precios de los hoteles durante este fin de semana de final de Champions están once veces más caro que antes del coronavirus. Un hotel de tres estrellas ha pasado de un coste medio de 155 euros a 1.757. Uno de cuatro, de 232 a 1.979. Cantidades que no han echado para atrás a los casi 100.000 aficionados que se reúnen en París este sábado 28 de mayo para disfrutar de la final número 67 de la Copa de Europa.

Piropo de Klopp

Será la decimoséptima final para el Madrid y la décima para el Liverpool . Rey absoluto de la competición (13) contra el tercer club que más orejonas tiene (6). Tercera final entre ambos, tras la de 1981 en el Parque de los Príncipes , con victoria inglesa, y la de 2018 en Kiev, con triunfo blanco. Tablas que hoy quedarán desempatadas: «Tenemos que plantear un partido donde mostremos lo que hemos hecho toda la temporada: compromiso colectivo, calidad individual, jugadores que entrando del banquillo den la cara y hagan la diferencia... Ese es el partido que espero», explicó ayer Ancelotti en la sala de prensa del Stade de France. «No se puede comprar la experiencia del Madrid, pero es nuestra tercera final en cinco años y también somos un equipo de gran nivel. Viendo su historia y esta experiencia, diría que ellos son favoritos. Podríamos hacer un libro de las remontadas del Madrid en esta Champions, pero si jugamos a nuestra mejor versión somos un equipo complicado de ganar», reflexionó Klopp.

El volcánico entrenador alemán ha sido el que más agua le ha echado a la final. Una parte de sus vestuario, con Salah al mando, no ha cesado de mentar la final de hace cuatro años. Un sentimiento de venganza que no comparte Klopp y que quiere alejar del foco para poner en su lugar recuerdos positivos: «En 2018 llegamos a esa final con solo tres ruedas. No teníamos un banquillo completo, jugadores importantes volvían de lesiones, sufrimos la lesión de Salah, la conmoción de Karius, que no debía haber jugado más... Luego ganamos Champions en 2019, pero el problema es que el Madrid no pierde nunca una final. Alguien me dijo una vez que cuantas más veces ganas más cerca estás de las derrota. Veremos si es así».

Benzema-Van Dijk, Modric-Thiago, Fabinho-Casemiro, Salah-Mendy, Luis Díaz-Carvajal, Vinicius-Alexander Arnold. En una final tan igualada los cara a cara se prevén más decisivos que nunca: «Vinicius en un gran jugador y será una amenaza. Es un lujo verle jugar», explica el portentoso lateral inglés sobre su pareja de baile en el Stade de France .

Confianza blanca

Por el Madrid comparecieron Marcelo y Courtois, anomalía en la rutina habitual de una final de Champions en la que el Madrid siempre pone ante los medios a sus dos primeros capitanes junto al entrenador. No fue así ayer. Benzema , que ya habló el París el pasado 14 de febrero en la previa de la ida de octavos ante el PSG, prefirió no volver a hacerlo por superstición. En aquella ocasión el equipo salió derrotado tras el gol de Mbappé en el 92 (1-0). El francés, con 15 goles, está a solo dos de los 17 de Cristiano en 2014, récord absoluto del torneo. Ahí perdió la Champions el Atlético de Courtois. En esta ocasión, espera un desenlace distinto: «Si te enfrentas al Madrid sabes que cuando juegan la final las ganan. Ahora estoy en el lado bueno de la historia».