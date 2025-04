El Real Madrid busca ante el Liverpool firmar otra noche histórica en una final de la Champions League . Vive una apasionante noche con ABC, que seguirá la final de la Champions 2022 con Rubén Cañizares y Hughes , enviados especiales a París, las plumas afiladas de Ignacio Ruiz-Quintano y Salvador Sostres y , desde la redacción de ABC: Miguel Zarza y Fermín Canas . En el Estadio Santiago Bernábeu, acompañando a más de 50.000 madridistas, Michael Viperino .

Miguel Zarza: Min. 05 | Parece que el retraso en el inicio del partido ha podido perjudicar al césped, que parece un poco lento. Mientras se esperaba el inicio de la final el verde no se ha regado y se nota.

Miguel Zarza: Min. 11 | Lo que parecen tener muy claro los jugadores blancos es que cada vez que roban la pelota hay que hacer transiciones muy rápidas para aprovechar la línea adelantada del Liverpool. Ahora lo intentó Benzema pero no le salió la jugada al francés.

Miguel Zarza: Min. 18 | Buena jugada del Real Madrid, que por primera vez sale de la presión del Liverpool con una gran combinación de Modric, Kroos y Valverde. El pase final del uruguayo no llegó a Vinicius, que tiró el desmarque al revés.

Ignacio Ruiz-Quintano, desde un pub en Inglaterra : «Entrenador 'woke', hooliganismo y se arrodillan, me dice un paisano. No se puede ir con ellos»

Ignacio Ruiz-Quintano, desde un pub en Inglaterra : «El 'ancelottismo' es esto: al Madrid le pesa demasiado el culo de Casemiro. No puede ser que te domine esta banda»

Salvador Sostres, desde el Stade de France (París): «¿El Madrid sabe que no hay vuelta en el Bernabéu?»

Miguel Zarza: Min. 30 | Gran balón de Kroos para Vinicius en largo, pero se anticipó en el último momento Alexander-Arnold. De no cortarlo se habría quedado solo el brasileño ante su compatriota Alisson.

Rubén Cañizares, desde el Stade de France (París): « Escándalo . Eso no es fuera de juego»

Ignacio Ruiz-Quintano, desde un pub en Inglaterra : «Otra cosa es que el Madrid no puede estar contra un equipo de pueblo dependiendo de las ocurrencias de Benzema por toda estrategia»

Miguel Zarza: Min. 49 | La sensación que transmite el Real Madrid en este comienzo del segundo acto es bastante diferente de momento. Hay más control y posesión y la presión del Liverpool no es tan efectiva .

Salvador Sostres, desde el Stade de France (París): « Esto es el Madrid y los que no somos del Madrid asistiremos siempre atónitos al misterio»

Miguel Zarza: Min. 83 | ¡Ahora sí! Si el Madrid gana esta final el MVP tiene que ser Courtois. ¡Qué parada ante Salah! Lo hizo muy bien el egipcio pero no pudo superar al muro madridista.

Esther Blanco : Courtois, salvador del Real Madrid, el MVP de la final de la Champions . El belga, que en 2014 -bajo los palos del Atlético de Madrid- sufrió la épica y la pegada del equipo blanco ha sido fundamental en la victoria de esta final. El portero del Madrid no ha podido ocultar su emoción tras el minuto 90: «Por mis muertos que iba a ganar una Champions» .

La opinión de Salvador Sostres : «Esto es el Madrid y los que no somos del Madrid asistiremos siempre atónitos al misterio. Iba casi a escribir “misterio” en mayúsculas»

Michael Viperino, desde el Santiago Bernabéu: «La afición no para de celebrar»

Michael Viperino, desde Cibeles: «Esta es la llegada a Cibeles, más de esto no se avanza, la policía ha creado un bloque ahí»

Salvador Sostres desde París: El autobús del Liverpool no ha podido abandonar Saint Denis hasta hace literalmente 14 minutos. Caos policial, entorpeciendo más que ayudando»

El Presidente del Real Madrid, Florentino Pérez , ha confirmado en 'El Chiringuito de Jugones' que el equipo no acudirá esta madrugada a Cibeles. Emplaza la celebración a los actos que se desarrollarán a lo largo de la tarde de mañana.

Marcelo confirma su adiós al Real Madrid a los periodistas que le esperaban a la puerta del vestuario: "Ha sido mi último partido con el Real Madrid". " No es un día de tristeza. Yo creo que las cosas se hablan, hemos hablado y hemos decidido que mejor así. Ya he hecho todo lo que tenía que hacer en el Madrid. He tenido la suerte de estar quince años y medio en el mejor club del mundo".