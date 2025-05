Courtois: «Ahora estoy en el lado bueno de la historia»

A diferencia de la puesta en escena del Liverpool, en la que en primer lugar hablaron Robertson y Alexander-Arnold, y después Jurgen Klopp, el Madrid colocó en la foto a Marcelo y Courtois junto a Ancelotti. Bien rodeado el italiano, que se mostró optimista de cara a la final y detalló qué partido espera: «Tenemos que plantear un partido donde mostrar nuestra calidad, que es lo que hemos hecho esta temporada. Compromiso colectivo, calidad individual, jugadores que entrando del banquillo han dado cara y han mostrado diferencia... Ellos serán un equipo intenso y vertical. Ese es el partido que espero».

[ Final Champions League | Real Madrid - Liverpool ]

Ancelotti diferenció esta final de la de 2014, ganada con él en el banquillo, d ella que se jugará mañana, pero resaltó la relevancia de la Décima de cara a lo que vino después: «Fue la llave de todos los éxitos». Para el italiano, su equipo se ha merecido claramente llegar a la final pero tendrá que ganarse este sábado sobre el verde el título. «La final que jugué mejor fue la de 2005 con el Milán ante el Liverpool, pero la perdimos. Con esto no quiero decir que le vaya a pedir a los jugadores que jueguen mal, pero esto es una final. Vamos a dar lo mejor que tenemos pero no sabemos si será suficiente para ganar».

Ancelotti no quiso pronunciarse sobre el césped, del que se quejó Klopp, y recordó que hace justo un año recibió la llamada del Madrid. Lo que le ha cambiado la vida en doce meses: «Da vértigo, sí. Lo he pensado muchas veces. Hace justo un año que hablé por teléfono con José Ángel Sánchez y Florentino ... La temporada ha sido muy muy buena y estamos cerca de lograr el máximo esta temporada. Este equipo maneja muy bien este tipo de partidos. Los veteranos ayudan a los jóvenes a tener un ambiente muy bueno, con ilusión y confianza. Mañana por la tarde llegará un poco de preocupación, pero la preocupación se combate con la cara de los jugadores, que me dan mucha confianza».

Esa confianza es la que mostró también Courtois , que en Lisboa, en 2014, defendía la portería del Atlético: « Si te enfrentas al Madrid sabes que cuando juegan la final las ganan . Ahora estoy en el lado bueno de la historia». Marcelo , que puede levantar su título 25, récord absoluto, evitó pronunciarse sobre su futuro cuando se le preguntó si prefería una estatua o renovar su contrato: «No me hace falta una estatua. Mi historia está hecha en el Real Madrid quedándome o no. Una estatua no tiene mucho sentido».

