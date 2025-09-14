Final Premier Padel en París hoy: parejas, horarios y dónde ver

Este domingo 14 de septiembre llega el momento decisivo en el Paris Major Premier Padel 2025. La Philippe Chatrier volverá a ser el escenario de lujo en el que se disputarán las finales de uno de los torneos más prestigiosos del calendario.

A partir de la sesión de la tarde, los mejores jugadores y jugadoras del mundo se jugarán el título en la mítica pista central de Roland Garros. Será una jornada de máxima expectación, en la que el público podrá disfrutar de los dos partidos más importantes de la semana: la final femenina y la final masculina.

Estas son las finales del Paris Major Premier Padel 2025

Final femenina: Marta Ortega / Tamara Icardo vs Triay / Brea

Final masculina: Arturo Coello / Agustín Tapia vs Chingotto / Galán

Horario de las finales del Paris Major Premier Padel 2025

La Philippe Chatrier acogerá dos finales: 14:00 h (UTC+2 / 09:00 h en Argentina): final femenina

16:30 h (UTC+2 / 11:30 h en Argentina): final masculina

Dónde ver las finales del Paris Major Premier Padel 2025

Al igual que en rondas anteriores, las finales del Paris Major Premier Padel 2025 se podrán seguir en Red Bull TV y también en Movistar Plus+ a través del canal Vamos.