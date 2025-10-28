Toledo - Sevilla: Un estreno copero plagado de dudas

El bache del Sevilla FC ha llegado, quizá, en el peor momento del calendario. El mes de noviembre va a ser muy exigente para los sevillistas, puesto que se inicia con una visita al Atlético de Madrid y finaliza con el primer derbi ... sevillano de la temporada. Por medio, el Sevilla recibirá en casa al Osasuna, que también se encuentra ahora mismo en una liga parecida a la de los blanquirrojos. Aunque antes de todo esto, los de Almeyda han puesto rumbo a Toledo para estrenarse en la Copa del Rey.

Un duelo que puede servir como bálsamo para los sevillistas, mientras que al técnico argentino le viene bien para probar a sus jugadores menos habituales, los cuáles van a estar exigidos en estos días por el número de bajas con las que cuenta. Alexis Sánchez ha sido el último en incorporarse a la enfermería y estará algo más de un mes apartado de los terrenos de juego. Una baja importante que, unida a la de Azpilicueta y Mendy, mete en un problema a Almeyda.

Es indudable que las prestaciones de este trío prácticamente recién llegado al Sevilla han elevado el nivel deportivo del grupo. Mucho se les echó de menos en San Sebastián. No obstante, el cuadro blanquirrojo debe levantar la cabeza y no encerrarse en la negatividad que ha arrastrado estos últimos años. La visita a Toledo puede convertirse en una oportunidad para recuperar sensaciones y meter en la película de nuevo a todos.

Enfrente tendrá a un equipo que milita en 3º RFEF, pero que tiene muchas ganas de meterle mano al Sevilla. De hecho, el balance histórico está sorprendentemente del lado toledano, puesto que los sevillistas sólo han vencido una vez en las cuatro ocasiones que ambos conjuntos han cruzado sus caminos.

4 Partidos Sevilla y Toledo han cruzado sus caminos hasta en cuatro ocasiones

Más allá de la anécdota, el cuadro hispalense ve más este encuentro como una oportunidad de poner tierra de por medio entre los últimos dos partidos y el próximo, que tendrá lugar en el Metropolitano. Un escenario poco propicio para el optimismo, aunque este conjunto ya ha demostrado que es capaz de sorprender tanto para bien como para mal.

Como es previsible, Almeyda hará muchos cambios en el once y tirará de los menos habituales para confeccionar su once ante el Toledo. Agoumé no podrá jugar en la próxima jornada liguera por sanción, por lo que el técnico ha aprovechado la tesitura para darle descanso y no irá convocado. Tampoco viajará hasta Toledo Joan Jordán. Aunque el técnico abrió la puerta a que el jugador se incorporase paulatinamente esta semana, su rueda de prensa de ayer disipó cualquier esperanza sobre su vuelta. «Jordán no se siente todavía física ni futbolísticamente apto para jugar», sentenció el argentino.

El catalán lleva dos semanas trabajando con el grupo tras recuperarse de su operación de hernia y el duelo copero podría haber sido el contexto idóneo para que fuera cogiendo ritmo. No obstante, no parece que su regreso esté cerca de ocurrir, por lo que Almeyda tendrá que tirar de cantera y llamar a filas a Manu Bueno o (habituales en convocatorias del primer equipo) para organizar su centro del campo.

El Toledo sueña con la gesta

Por su parte, el Toledo afronta este encuentro con ilusión tras golear por 6-1 al Sonseca, el colista de su grupo de 3º Federación. El conjunto dirigido por Borja Bardera es líder y espera con orgullo la visita del Heptacampeón de la Europa League. De hecho, las entradas se han agotado y se espera un gran ambiente con 6.000 o 7.000 espectadores en la grada del estadio Salto del Caballo.

Alineaciones probables CD Toledo Quintela; Gonzalo de la Rosa, Brunet, Hornero, Moraleda; Narbona, Stevens, Meneses; Chupi, Peña y Friaza.

Quintela; Gonzalo de la Rosa, Brunet, Hornero, Moraleda; Narbona, Stevens, Meneses; Chupi, Peña y Friaza. Sevilla FC Nyland; Juanlu, Ramón Martínez, Kike Salas, Oso; Manu Bueno, Gudelj, Peque; Januzaj, Ejuke y Akor Adams.

Nyland; Juanlu, Ramón Martínez, Kike Salas, Oso; Manu Bueno, Gudelj, Peque; Januzaj, Ejuke y Akor Adams. Árbitro Cuadra Fernández (Comité Balear).

Cuadra Fernández (Comité Balear). Estadio Salto del Caballo. 21.00 (Teledeporte)

El objetivo principal del conjunto local es el ascenso de categoría, pero dar la sorpresa ante el Sevilla sería todo un sueño, más aún, teniendo en cuenta que el conjunto toledano no participaba en la Copa del Rey desde la temporada 2017-2018.