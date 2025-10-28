Suscríbete a
Toledo - Sevilla: Un estreno copero plagado de dudas

Almeyda probará su bloque b ante el conjunto que milita en 3º RFEF en esta primera ronda eliminatoria del torneo del KO

Sin Agoumé, Mendy, ni Jordán, el técnico sevillista tirará de ingenio para confeccionar el centro del campo

Dónde ver Toledo - Sevilla: canal de TV y streaming online del partido de la Copa del Rey 2025-2026

Manuel Olmedo
Candela Vázquez

Candela Vázquez

El bache del Sevilla FC ha llegado, quizá, en el peor momento del calendario. El mes de noviembre va a ser muy exigente para los sevillistas, puesto que se inicia con una visita al Atlético de Madrid y finaliza con el primer derbi ... sevillano de la temporada. Por medio, el Sevilla recibirá en casa al Osasuna, que también se encuentra ahora mismo en una liga parecida a la de los blanquirrojos. Aunque antes de todo esto, los de Almeyda han puesto rumbo a Toledo para estrenarse en la Copa del Rey.

