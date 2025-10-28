Toledo - Sevilla FC: Se repone del susto inicial e impone su lógica superioridad (1-4)

Noche lluviosa, trámite incómodo que cumplir y superioridad que imponer. El Sevilla consiguió derrotar este martes en el Salto del Caballo al Toledo para avanzar hacia la segunda ronda de la Copa del Rey. El equipo dirigido por Matías Almeyda ... hizo valer su incontestable superioridad técnica en un duelo que enfrentaba a dos clubes que compiten en dos realidades bien distintas. No obstante, la relajación inicial de los nervionenses hizo que ahora que se aproxima Halloween, los sustos no se quedaran sin hacer acto de presencia en la noche toledana.

Poco importa que haya varias categorías de diferencia entre los equipos que compiten (cuatro en esta ocasión) si a la hora de empezar a jugar el teórico David pone todo lo que está en su mano para dar la sorpresa y el hipotético Goliat arranca sin tomarse el partido en serio. Eso es lo que ocurrió en el inicio del encuentro de este martes entre el Toledo y el Sevilla. Los manchegos pusieron desde el saque inicial el pie en el acelerador. A los dos minutos ya habían buscado con un disparo desde la frontal del área la portería de Nyland y en el dieciséis de partido lograron adelantarse tras un saque de esquina mal defendido por el Sevilla, y que el reconocido aficionado sevillista Brunet logró colar en la portería visitante no sin la colaboración de un torpón Nyland que regresaba a la titularidad. Antes, Ramón Martínez pudo haber cometido penalti en un uno contra uno con Neco, pero Cuadra Fernández, que en esta ronda no contó con la ayuda del VAR, estimó que el futbolista del Toledo había simulado penalti.

Tras el gol local, y con el susto en el cuerpo, el Sevilla empezó a reaccionar, fue amasando la pelota siendo consciente de su papel y superioridad técnica y pronto llegó el gol del empate. Un buen desmarque de Peque en el minuto 20 fue visto por Manu Bueno, y el catalán regateó al portero local para poder anotar. Alfon, con hasta tres remates consecutivos, pudo encontrar después rápidamente la remontada, pero no estuvo del todo acertado.

El Toledo decidió asumir riesgos durante el primer tiempo y defendió muy lejos de la portería de Christian. Los futbolistas del Sevilla buscaban la espalda de la zaga, pero no se mostraban del todo eficientes. Juanlu sí que fue hábil para, ya cerca del descanso, encontrar a un hiperactivo Ejuke por la banda derecha. El nigeriano puso un centro raso que fue a parar a los pies de Peque y el menudo centrocampista cedió el balón a Januzaj, que llegaba desde atrás. El internacional belga batió por bajo a Christian para hacer el 1-2 con el que se llegaría al descanso. Almeyda decidió probar a darle a Januzaj el timón del equipo desde el comienzo. Fue claro protagonista hasta el descanso, ya que todas las jugadas de ataque sevillista pasaban por sus botas. Partiendo desde el medio y bajando a recibir, aunque mostrando su habitual indolencia, fue la pieza con la que el entrenador decidió buscar mejorar la creatividad de un equipo que, como demostró en San Sebastián o ante el Mallorca, tiene serios problemas cuando tiene que llevar el peso del partido, y ante el Toledo, no podía eludir esa responsabilidad.

Siguió siendo protagonista Januzaj nada más comenzar el segundo tiempo, ya que en el 47 hizo el tercer gol sevillista y el segundo de su carrera como jugador del club. Akor Adams recibió un pase largo, se hizo fuerte de espaldas la portería y encontró a su compañero en la frontal que, con un colocado disparo, logró hacer su doblete. El delantero nigeriano, aunque no encontró el gol, sí que exhibió su potencia física en el duelo de este martes. Manu Bueno también haría doblete de asistencias encontrando a Kike Salas tras un córner dentro del área. El moronense definió como un puro ‘9’ haciendo el cuarto y ya con la tranquilidad que marcaba el marcador, Almeyda fue moviendo el banquillo. Oso no estuvo fino durante todo el partido y fue el primer sustituido y el técnico probó por ejemplo a dar unos minutos a Ramón Martínez en el lateral diestro..

Ficha técnica CD Toledo Christian; Gonzalo, Stevens, Brunet, Luna; Nader (Hornero, m. 67), Nanclares (Meneses, m. 67), Neco (Willy, m. 67); Chupi (Enrique Peña, m. 80), Molina y Friaza (Sánchez de la Rosa, m. 67).

Brunet, m. 16. Peque, m. 20. Januzaj, m. 40. Januzaj, m. 48. : Kike Salas, m. 60. Árbitro Guillermo Cuadra (Colegio Balear). Amonestó a Neco, Oso, Nanclares, Nader, Ramón Martínez.

Habituales titulares como Vargas, Suazo y Carmona tuvieron sus minutos saliendo desde el banquillo rozando el suizo el quinto gol en los minutos finales. El Sevilla ahora, una vez que ha superado esta primera ronda ante un club de Tercera RFEF espera que el sorteo determine cuál será su próximo rival en una eliminatoria a partido único que lo enfrentará de nuevo a un equipo de inferior categoría y que de nuevo lo hará ser visitante. El duelo se disputará entre el 2, el 3 y el 4 de diciembre.