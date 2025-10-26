Suscríbete a
Dónde ver Toledo - Sevilla: canal de TV y streaming online del partido de la Copa del Rey 2025-2026

COPA DEL REY

El conjunto de Almeyda, al que se le acumulan las bajas por lesión, afronta este martes a domicilio la primera eliminatoria del torneo copero

La novena prueba de Matías Almeyda

Los jugadores del Sevilla, en el Reale Arena, celebran el gol de Gudelj
Sergio A. Ávila

Tras las derrotas con el Mallorca y la Real Sociedad, evidentes pasos hacia atrás que siembran de nuevo la inquietud después de la gran alegría que supuso el triunfo frente al Barcelona, el Sevilla FC afronta esta semana dos partidos a domicilio y el ... primero de ellos, correspondiente a la primera ronda de la Copa del Rey, será este martes, cuando visitará al CD Toledo en el Salto del Caballo en eliminatoria a partido único. Te contamos todos los detalles de este partido y cómo verlo y seguirlo.

