Dónde ver Toledo - Sevilla: canal de TV y streaming online del partido de la Copa del Rey 2025-2026

Tras las derrotas con el Mallorca y la Real Sociedad, evidentes pasos hacia atrás que siembran de nuevo la inquietud después de la gran alegría que supuso el triunfo frente al Barcelona, el Sevilla FC afronta esta semana dos partidos a domicilio y el ... primero de ellos, correspondiente a la primera ronda de la Copa del Rey, será este martes, cuando visitará al CD Toledo en el Salto del Caballo en eliminatoria a partido único. Te contamos todos los detalles de este partido y cómo verlo y seguirlo.

Dónde ver el Toledo - Sevilla: canal de TV y streaming online del partido de la Copa del Rey 2025-2026

El CD Toledo - Sevilla FC de la primera eliminatoria de la Copa del Rey será ofrecido en directo por Teledeporte, RTVE Play, TV3 y Esports 3.

A qué hora es el Toledo - Sevilla: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El CD Toledo - Sevilla FC de la Copa del Rey se juega este próximo martes, 28 de octubre, a las 21.00 horas en el Salto del Caballo.

Cómo seguir el Toledo - Sevilla

El encuentro entre toledanos y sevillistas se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde Orgullodenervion.com, donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de la Copa del Rey 2025-2026.

Todo lo que hay que saber del Toledo - Sevilla

Dos reveses seguidos, contra el Mallorca en casa y frente a la Real Sociedad a domicilio, han pinchado el globo de la ilusión que lógicamente se generó, aunque de manera moderada, con la goleada sobre el Barcelona en el Sánchez-Pizjuán. De vuelta tras el parón de octubre, el equipo no ha respondido competitivamente como entonces. Diez minutos desastrosos de la segunda parte echaron al traste el trabajo con los baleares en Nervión y, este pasado viernes, en el Reale Arena, un polémico penalti y un grosero error defensivo liquidaron las opciones de un Sevilla romo, sin filo ofensivo, que apenas generó nada y echó mucho de menos tanto a Azpilicueta como a Mendy, que se han convertido en puntales del equipo. A las dos victorias seguidas (Rayo y Barça) le han seguido este par de derrotas de un Sevilla que está marcando bastante (17 dianas) pero también encajando (16 goles en contra) y, sobre todo, cometiendo errores defensivos que preocupan mucho a Almeyda a una semana de visitar el Metropolitano para medirse al Atlético de Madrid.

Para la cita en San Sebastián, el Sevilla recuperó a Alfon, que jugó en la segunda parte, y perdió por lesión a Azpilicueta y Batista Mendy. Nianzou no acabó de recuperarse para entrar en la convocatoria, de la que también se ausentó Joan Jordán. Alexis, con una dolencia muscular, se ha unido este domingo a la enfermería y estará de cuatro a seis semanas en el dique seco. Se esperan cambios, que pueden ser muchos, en el once para este partido con el Toledo, aunque el Sevilla no debería fiarse pese a las categorías de diferencia entre estos ambos equipos porque este tipo de partidos suelen complicarse si no se afrontan con seriedad y concentración. Se abre un nuevo frente competitivo y el Sevilla, tan falto de alegrías como está, tiene el deber de sacar adelante un compromiso de este tipo.

Cómo llega el Toledo

El CD Toledo encara esta cita con el Sevilla en su mejor momento de la temporada. Tras golear el sábado al CD Sonseca (6-1), el conjunto verdiblanco lidera la tabla del Grupo 18 de la Tercera RFEF con 16 puntos tras ganar cuatro partidos y empatar cuatro en las ocho jornadas disputadas. Ha marcado 14 goles y tan sólo ha encajado cuatro. Junto al Guadalajara B, cuarto, es el único equipo invicto de su grupo. Dirigido por Borja Bardera, el Toledo se clasificó para la Copa tras superar en la Copa Federación al CD Laguna en Canarias (1-2), al CD Coria (1-0) y a la US Sanse (1-0) en cuartos. En semifinales, cayó ante el Orihuela (2-4). Ha dado un salto importante el Toledo desde que fuera emparejado en el sorteo con los sevillistas. Entonces, era octavo con un triunfo en cinco partidos. Luego ha ganado al Huracán (2-0), al Cazalegas (0-1) y al Sonseca (6-1).