Toledo - Sevilla, en directo: última hora del partido de la Copa del Rey hoy en vivo

El Sevilla FC inicia esta noche su andadura en la Copa del Rey 2025-26. Se trata, además, del debut de Matías Almeyda como técnico sevillista en este torneo, en el que se enfrentarán en la primera eliminatoria al CD Toledo ... , equipo de Tercera RFEF. Será el Estadio Salto del Caballo el que acoja este choque copero, cuyo inicio está fijado para las 21.00 horas.

No llegan los hispalenses en su mejor momento a este debut en la Copa, pues enlaza dos derrotas en sus últimos partidos (1-3 ante el Mallorca y 2-1 frente a la Real Sociedad), pese a que antes llegó a lograr por fin ganar dos encuentros consecutivos (0-1 al Rayo y 4-1 al Barcelona). Por su parte, el Toledo se erige como líder en su categoría, el grupo 18 de Tercera RFEF, donde mantiene su condición de invicto tras ocho jornadas. Solo acumula una derrota este curso, por 2-4 en la semifinal a partido único de la Copa RFEF, frente al Orihuela.

Se lo juega todo a una carta

No hay margen de error en la Copa del Rey, teniendo en cuenta que las primeras rondas, hasta las semifinales, se disputan a partido único. Con lo cual, no podrán bajar ni una pizca la intensidad los sevillistas si quieren pasar la eliminatoria frente a un Toledo que llevará la ilusión por bandera. Ya ha anunciado Almeyda que conformará un once en el que habrá jugadores que acumulan pocos minutos de juego. Asimismo, el técnico facilitó una lista de convocados en la que no figuran los lesionados Azpilicueta, Mendy, Alexis, Agoumé y Nianzou; tampoco están Jordán, por baja forma física, ni Álvaro Fernández, por decisión técnica. Por el contrario, destacan en la convocatoria los canteranos Alberto Flores, Manu Bueno, Castrín y Oso.

El Sevilla ha visitado en competición oficial en dos ocasiones al Toledo a lo largo de su historia, habiendo caído en ambas ocasiones. La primera fue en la 39ª jornada de Segunda división, en la temporada 1997-98, cayendo por 1-0 (Rufete). El otro choque en tierras toledanas tuvo lugar el curso posterior, también en la categoría de plata, con motivo de la 10ª jornada; aquel encuentro se decantó a favor de los locales por 2-0 (Juanito x2).