Toledo
Toledo
Sevilla
Sevilla

Copa del Rey. Ronda eliminatoria. Jornada 3 Martes 28/10 21:00h. Canal Ninguna

Toledo - Sevilla, en directo: última hora del partido de la Copa del Rey hoy en vivo

Sigue en Orgullodenervion.com el choque correspondiente a la primera eliminatoria copera, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas

Dónde ver Toledo - Sevilla: canal de TV y streaming online del partido de la Copa del Rey 2025-2026

Historias de un cuarto de siglo de la Copa del Rey para el Sevilla FC

Toledo - Sevilla, en directo: última hora del partido de la Copa del Rey hoy en vivo
El Sevilla FC inicia esta noche su andadura en la Copa del Rey 2025-26. Se trata, además, del debut de Matías Almeyda como técnico sevillista en este torneo, en el que se enfrentarán en la primera eliminatoria al CD Toledo ... , equipo de Tercera RFEF. Será el Estadio Salto del Caballo el que acoja este choque copero, cuyo inicio está fijado para las 21.00 horas.

16:45

La PREVIA del Toledo - Sevilla

Un estreno copero plagado de dudas

Almeyda probará su bloque b ante el conjunto que milita en 3º RFEF en esta primera ronda eliminatoria del torneo del KO; sin Agoumé, Mendy, ni Jordán, el técnico sevillista tirará de ingenio para confeccionar el centro del campo

16:30

Guillermo Cuadra Fernández arbitrará el CD Toledo - Sevilla FC

El Comité Técnicos de Árbitros ha asignado a Guillermo Cuadra Fernández para dirigir el encuentro entre el CD Toledo y el Sevilla FC, correspondiente a primera ronda de la Copa del Rey 2025/26. Como viene siendo habitual en las últimas temporadas, no se dispondrá de VAR en la Copa del Rey en las primeras rondas.

16:15

Dónde ver Toledo - Sevilla: canal de TV y streaming online del partido de la Copa del Rey 2025-2026

El conjunto de Almeyda, al que se le acumulan las bajas por lesión, afronta este martes a domicilio la primera eliminatoria del torneo copero

16:00

¡¡¡Buenas tardes!!!

Comenzamos con el directo de Orgullo de Nervión del partido correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey que van a disputar el CD Toledo y el Sevilla FC. Haremos un repaso de las noticias de última hora de ambos equipos, os ofreceremos las alineaciones, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas.

