Toledo - Sevilla, las estadísticas del partido
Encuentro correspondiente a la primera ronda de la Copa del Rey
Toledo - Sevilla: resumen, goles y última hora del partido de la Copa del Rey hoy en vivo
El Sevilla se mide al Toledo en la primera ronda de la Copa del Rey. El equipo dirigido por Matías Almeyda visita el Salto del Caballo para buscar avanzar en el torneo del K.O. Aquí puedes revisar las estadísticas ... de este encuentro copero:
Estadísticas
0%TOL
0%SEV
1 Goles 4
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Asistencias de gol 2
0 Faltas cometidas 0
0 Faltas recibidas 0
3 Tarjetas amarillas 2
0 Tarjetas rojas 0
0 Pases correctos 0
Pases fallados
0 Fueras de juego 0
0 Paradas 0
0 Corners 0
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
Artículo solo para suscriptores
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete