Toledo
1
4
2ª parte
Sevilla
  • Gerard Fernández Castellano (23'),
  • Januzaj (41'),
  • Januzaj (47'),
  • Kike Salas (59')

Copa del Rey. Ronda eliminatoria. Jornada 3 Martes 28/10 21:00h. Árbitro Guillermo Cuadra Fernández. Estadio Salto del Caballo. Canal Ninguna

Toledo - Sevilla, las estadísticas del partido

Encuentro correspondiente a la primera ronda de la Copa del Rey

Toledo - Sevilla: resumen, goles y última hora del partido de la Copa del Rey hoy en vivo

Orgullo de Nervión

El Sevilla se mide al Toledo en la primera ronda de la Copa del Rey. El equipo dirigido por Matías Almeyda visita el Salto del Caballo para buscar avanzar en el torneo del K.O. Aquí puedes revisar las estadísticas ... de este encuentro copero:

Toledo

4-3-3
  1. Christian Gómez
    Portero    1
  2. Stevens Barreto
    Defensa    2
  3. Enrique Peña Novillo
    Sustituto    19
  4. Luis Molina
    Delantero    9
  5. Victor Meneses
    Sustituto    10
  6. Alejandro Muñoz Langreo
    Sustituto    21
  7. David Luna
    Defensa    3
  8. Sergio Nanclares Aguero
    Centrocampista    5
  9. Neco Rubayo
    Delantero    22
  10. José Luis Sotos Martínez
    Centrocampista    7
  11. José Luis Friaza
    Delantero    11
1
219910
2135
22711
13
162412
142832
6911
Sevilla

Entrenador:
Matías Almeyda4-3-3
  1. 13 rjan Haskjold Nyland
    Portero
  2. 16Juanlu Sánchez
    Defensa
  3. 2Carmona
    Sustituto
  4. 4Kike Salas
    Defensa
  5. 12Gabriel Suazo
    Sustituto
  6. 14Gerard Fernández Castellano
    Centrocampista
  7. 28Manu Bueno
    Centrocampista
  8. 32Andrés López
    Sustituto
  9. 6Gudelj
    Sustituto
  10. 9Akor Adams
    Delantero
  11. 11Ruben Vargas
    Sustituto
Estadísticas
0%ToledoTOL
0%SEVSevilla
1 Goles 4
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Asistencias de gol 2
0 Faltas cometidas 0
0 Faltas recibidas 0
3 Tarjetas amarillas 2
0 Tarjetas rojas 0
0 Pases correctos 0
Pases fallados
0 Fueras de juego 0
0 Paradas 0
0 Corners 0
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
