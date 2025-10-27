Alineaciones probables del Toledo - Sevilla de la Copa del Rey 2025-2026: onces y banquillo de suplentes

El Sevilla FC debuta este martes en la actual edición de la Copa del Rey, siendo su rival para esta primera eliminatoria el CD Toledo, tras el sorteo realizado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a principios de octubre. ... El conjunto manchego, que milita en el grupo 18 Tercera RFEF, logró clasificarse este curso para el torneo del KO tras meterse en las semifinales de la Copa Federación, competición en la que no llegó a la final, pues cayó eliminado en su duelo a partido único ante el CF Orihuela. El Estadio Salto del Caballo albergará este duelo copero entre toledanos e hispalenses, que comenzará a partir de las 21.00 horas.

Los nervionenses llegaron a enlazar tres partidos consecutivos venciendo como visitantes (0-2 al Girona, 1-2 ante el Alavés y 0-1 en Vallecas), aunque pusieron fin a esta racha tras caer el pasado viernes ante la Real Sociedad (2-1). Con respecto al bagaje como local del Toledo, el mencionado partido ante el Orihuela de semifinales de la Copa Federación ha sido el único que ha perdido (2-4); por lo demás, en el Salto del Caballo ha sumado también cuatro victorias (la última, este pasado fin de semana, por 6-1 ante el Sonseca en el derbi provincial) y un empate.

La posible alineación del Sevilla ante el Toledo

Con el paso de los partidos, el Sevilla ha ido acumulando una serie de bajas que, por su importancia en las alineaciones, trastocan sobremanera los planteamientos de Almeyda, aunque para esta primera eliminatoria de la Copa del Rey haya algunas rotaciones. De este modo, entre los disponibles para este partido en Toledo no se encuentran los lesionados Azpilicueta, Batista Mendy, Alexis Sánchez y Agoumé. Mientras, Nianzou prosigue con su proceso de recuperación, Jordán no se encuentra aún al nivel físico exigido y Álvaro Fernández sigue fuera de la convocatoria por decisión técnica. Por el contrario, los canteranos Alberto Flores, Manu Bueno, Castrín y Oso sí forman parte de la expedición que ha viajado a tierras toledanas. «Son torneos que dan mucho y también quitan mucho. Se deben tomar con una máxima concentración, muchas ganas y son partidos decisivos lo que lo hace atractivo«, admitió el preparador argentino en rueda de prensa con respecto a su debut copero.

La posible alineación del Sevilla ante el Toledo Sevilla FC Nyland; Juanlu, Ramón Martínez, Kike Salas, Oso; Manu Bueno, Gudelj, Peque; Januzaj, Ejuke y Akor Adams.

Almeyda modificaría varios nombres en el once; un recurso propiciado por las lesiones y por lo ajustado que está el calendario de partidos esta semana. Es más, ya avisó en rueda de prensa de que conformaría una formación de garantías en la que habrá futbolistas que no vienen participando tanto.

La posible alineación del Toledo ante el Sevilla

Con más disponibles llega el Toledo a este encuentro copero, teniendo en cuenta que para el choque anterior el técnico Borja Bardera ya recuperó a dos piezas importantes como Molina y Stevens, además de incorporar la semana pasada al delantero Adrián Rosell.

La posible alineación del Toledo ante el Sevilla CD Toledo Quintela; Gonzalo de la Rosa, Brunet, Hornero, Moraleda; Narbona, Stevens, Meneses; Chupi, Peña y Friaza.

Lo cierto es que Bardera realizó algunas rotaciones en el once que presentó ante el Sonseca, con vistas precisamente a este partido ante el Sevilla. Las novedades para este choque copero se centrarían en la zona defensiva, mientras que en el banquillo el técnico contaría con la baza de otros jugadores destacados como Nanclares, Nader o Neco.