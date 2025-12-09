El Alavés, rival del Sevilla FC en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

Este martes 9 de diciembre se ha celebrado el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey que se disputará la próxima semana, entre los días 16 y 18 (en el caso de la eliminatoria del Rayo Vallecano se jugará entre el ... 6 y el 8 de enero por el último duelo de la fase de liga Conference League de los madrileños). Había incertidumbre entre muchos aficionados porque después de los resultados de la segunda ronda quedaba la posibilidad de que dos equipos de Primera división se cruzaran ya en la fase de dieciseisavos, con un posible derbi entre el Sevilla y el Betis en el horizonte.

Pero finalmente las bolas han deparado que el Alavés sea el equipo al que el Sevilla FC tendrá que superar para poder estar en los octavos de final de la competición copera, ronda que ya se jugará en el mes de enero. El duelo se disputará en el Estadio de Mendizorroza el miércoles 17 o el jueves 18 de diciembre, ya que el equipo de Matías Almeyda juega el domingo 14 ante el Oviedo y después visitará el Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid el sábado 20. No ha tenido suerte el Sevilla FC. A los de Almeyda les ha tocado el único emparejamiento entre equipos de Primera división en esta ronda.

