El análisis de Palop del Sevilla - Barcelona: «Este Sevilla sí ilusiona a todos sus aficionados»

El exguardameta sevillista Andrés Palop ofrece su opinión sobre el partido disputado este domingo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El meta destaca el buen partido realizado por los de Matías Almeyda para superar al actual campeón liguero y convertir el estadio en una verdadera ... fiesta que hacía tiempo que no se vivía en Nervión.

Ni el gol de Rashford justo antes del intermedio hizo cambiar al Sevilla, que continuó con su plan de partido para acabar logrando una histórica goleada sobre el Barcelona.

De esta forma, el Sevilla sumaba su primera victoria de la temporada como local y se aúpa a la zona noble de la clasificación justo antes de la pausa de selecciones.