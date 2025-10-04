Suscríbete a
La historia de Almeyda, 29 años después: «Mantuvo a raya al Barcelona»

El entrenador sevillista se reencuentra con el equipo azulgrana, al que se midió en su época de futbolista en Nervión contra los Ronaldo, Figo, Luis Enrique o Guardiola

La losa del Sevilla FC ante los grandes: 60 derrotas en los últimos 10 años

Matías Almeyda disputa una pelota junto a Jesús Galván
Matías Almeyda disputa una pelota junto a Jesús Galván ABC
Samuel Silva

23 de octubre de 1996. El Barcelona de Ronaldo Luis Nazario de Lima visita el Ramón Sánchez-Pizjuán. Con el dorsal '8' juega en el Sevilla FC Matías Almeyda, un recién llegado al fútbol europeo y gran apuesta en Nervión para esa temporada. «Le ... puso a su clase algo más de coraje», recogió entonces la crónica de ABC de Sevilla. Un equipo sevillista que tiró de corazón para poner en apuros a aquel poderoso equipo azulgrana que dirigía sir Bobby Robson. «El linier tuvo miedo; vio que Salva se iba solo, dijo uff... y levantó la bandera» declaró José Antonio Camacho, entrenador del equipo hispalense, después de que se le anularan dos goles al delantero.

