Almeyda saca pecho sobre su Sevilla FC: «Teníamos muy estudiado lo que queríamos hacer»

Dos victorias consecutivas del Sevilla FC, primer triunfo en casa de la temporada, romper una racha de diez años cayendo como local ante el Barcelona... Son muchas alegrías que entraña la victoria de ayer del Sevilla ante el conjunto azulgrana. A todas ellas se refirió Matías Almeyda en sala de prensa, una vez concluido el choque. «Necesitábamos ganar de local, que además no se le ganaba al Barcelona desde hace diez años. Se cortaron un montón de cosas negativas. Hubo formas, entrega, lucha, amor propio... Teniendo en cuenta el rival, creo que hicimos un partido muy bueno, pero me quedo con la entrega, con la interpretación de los futbolistas y con la alegría general que ocasionó ganar este partido, en el público y en el vestuario», expresó de primeras.

Haciendo una lectura más profunda del choque, admitió el técnico argentino sobre el mismo que «estuvo bien estudiado y salió. Si dejabas avanzar al Barcelona, ellos iban a hacer daño. Había que sacrificarse bastante, no darles ni un metro, y luego había que tomar el riesgo de jugar, sabiendo que es uno de los rivales que mejor presiona. Tuvimos una estrategia para frenar esa presión, por momentos lo logramos, pero en su gol no. Teníamos muy estudiado lo que teníamos que hacer. Vamos por buen camino».

Tal era la confianza del preparador del Sevilla que se refirió a que «no hay ningún entrenador que prepare un equipo sabiendo que no va a ganar. Creo en los futbolistas, en los que hacemos cada día, en la corrección... El partido pasado se ganó sin jugar bien; había una parte positiva y otra que había que mejorar. Y con el Barcelona había que hacer un partido perfecto; cuando te descuidas un segundo, te lastiman. Tienen muy estudiado su juego y excelentes futbolistas. Salió todo como pretendíamos y hay que seguir adelante, con tranquilidad y disfrutando. Es mucha cosa y, a la vez, es nada. Es la manera y saber que con esta actitud y ganas se van a conseguir cosas importantes. Lo más difícil es mantenerlo».

Una plantilla que cree

Con respecto al plantel, Almeyda afirmó que «todos están entregando el máximo. Si analizamos el equipo no hay uno que haya salido, sobresalió el equipo y es lo que más me gusta. De eso va este juego. Es nuestra manera y nos va a llevar a conseguir cosas importantes». Eso sí, esta victoria ante el Barcelona no varía su forma de pensar con respecto al objetivo del equipo esta temporada. «Tanto en la derrota como en la victoria hay que tener una línea media. El campeonato es muy largo y muy parejo. Nadie pensaba que podíamos ganar al Barcelona de la manera en que lo hicimos. Esto es fútbol. Si hay algo que me caracteriza a mí es no creer en que todo es malo. Hoy vi mi teléfono y vi 80 mensajes... ¿Para qué? Sé dónde tenemos que ir».

Por último, en referencia a ese plan que le funcionó ayer, el técnico del Sevilla habló de su cambio de sistema con motivo de este choque. «Jugamos con línea de tres cuando hemos enfrentado a rivales que juegan con dos delanteros. Como aún siento que no están asentados nuestros movimientos, lo aseguraba de esa manera. Hoy el Barcelona jugaba con tres delanteros y con cuatro defensores estábamos bien, pero queríamos darle más fútbol en el centro del campo», concluyó.