Mundial de balonmano: España - Francia en directo

Siete metgros por una falta sobre Mem. Mahé no falla

Trallazo de Cañellas que no entra y otro paradón de Corrales

Roba el balón Francia y Lenne no perdona

Vaya gol de Mem. Se adelanta Francia. El gol anterior no había valido

Ahora Corrales no puede evitar el gol de Tournat

Últimos cinco minutos de la primera parte. Maqueda lo intenta, seguimos teniendo el balón. Serdio no fallaaaaaaaaaaaaaaa

Lástima lo que ha fallado España. Mem no perdona

España con uno menos ahora. Se queja Maqueda. Dani Fernández, que se caía, recupera el balón. aunque los Hispanos lo pierden en la siguiente jugada y los franceses también. Al final Mem no perdona

A España no le vale el empate para ser primera porque los franceses nos sacan dos goles de ventaja

Gol de Cañellas pero no habrá tiempo para más

No se pierdan esta jugada. Puede ser el gol del Mundial

Hasta aquí la narración de este partido que cierra la fase principal para España en este Mundial.. A partir de ahora ya no se puede fallar más. Llegan las eliminatorias a vida o muerte. Los Hispanos están a tres encuentros de coronarse campeones del mundo