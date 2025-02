Quinta pole consecutiva para Quartararo

Fabio Quartararo suele encontrarse muy cómodo cada vez que corre en Montmeló y hoy lo ha vuelto a demostrar con una pole estratosférica gestada en los primeros giros de la Q2. No solo se ha encontrado muy bien durante todo el fin de semana sino que ha ido mejorando sus tiempos y el récord de la pista con un 1:38.853. Solo le hacía sombra Morbidelli, que aspiraba a compartir primera línea con el líder del mundial. Miller y Oliveira mostraban sus cartas, aunque el australiano perdió toda opción de desbancar al francés al caerse a falta de dos minutos para el término de la ronda. Fue una última clasificatoria con bastantes incidentes , ya que también se fue al suelo Pol Espargaró, que partirá en 12ª posición, y Valentino Rossi, aunque el italiano tuvo opción de volver a subirse a otra moto para tratar de ascender puestos pero al final acabó 11º. Al final, quinta pole consecutiva de Fabio Quartararo , la 18 de su carrera, que compartirá línea de salida con Jack Miller y seguido inmediatamente por Johann Zarco y Miguel Oliveira. « No fue mi mejor vuelta , he hecho bastantes errores pero he querido calentar mejor los neumáticos. Ha habido banderas amarillas y no sabía cómo iba en esta última vuelta. Estoy muy contento. Estoy otra vez en la pole y a ver qué pasa», explicó Quartararo tras bajarse de la moto. «Asumimos esta segunda plaza. Estoy contento por estar aquí de una pieza después de la caída que hemos tenido; me siento muy bien y es muy importante salir en primera línea. Tengo muchas ganas de la carrera de mañana», comentó Miller, que tuvo una caída muy fea. Morbidelli, Viñales, Aleix Espargaró , Binder, Bagnaia y Mir completan las diez primeras plazas.

Fabio Quartararo quiso liderar desde el principio y mandó un aviso claro a sus rivales de cara al ritmo de carrera de mañana en la FP4 lliderando la última sesión de entrenamientos libres con una vuelta de:1:39.602. Viñales y Oliveira también mostraban sus cartas. Lecuona, que apuntaba a la Q2, sufrió una caída en la curva nueve. El español también se había caído en la FP4. Lideraba la Q1 junto a Miller. Espectacular última vuelta en la que todos peleaban por desbancar a Nakagami , que lideraba la clasificatoria. Le batíó Miller y Marc Márquez, pero Pol Espargaró fue más rápido que el de Honda, echándole de la segunda plaza y evidenciando que aún no está recuperado de su lesión en el brazo. Miller y Pol Espargaró se metieron en la Q2 . «Cuando vuelves es porque te sientes más o menos preparado. Lo que más me ha sorprendido es lo exigente que es a nivel físico la MotoGP. Te puedes sentir fuerte en el gimnasio, pero luego es diferente. Con la MotoGP no puedo dar cinco vueltas con mi estilo agresivo. Tienes que estar al cien por cien si quieres luchar por la victoria», explicaba Marc Márquez este pasado jueves. «Desde mi regreso, me ha resultado difícil, y sigue resultándome difícil, entender lo que pasa en la pista. Comencé en la moto con las mejoras de 2020, pero no lo entendía del todo y volví a la de 2019. Pero seguía sin entenderlo todo, así que opté sólo por rodar. Ahora siento que puede haber diferencia de estar fresco a cansado. Antes pilotaba igual desde el primer libre a la carrera. Ahora, tienes que aceptar que estos pilotos van más rápido que tú , pero debes pasar por este proceso», añadió. Marc Márquez saldrá 13º, seguido por Nakagami, Martín, Lecuona, Bastianini, Petrucci, Marini, Álex Márquez y Savadori.

Rodrigo, pole en Moto3

Gabriel Rodrigo logró la pole en Moto3, la sexta de su carrera . Alcoba, a su rueda, fue segundo. Gran doblete para los de Gresini y magnífico quinto lugar para Izan Guevara. En cambio, Acosta saldrá muy atrás (25º), después de que se quedara cortado por solo dos segundos y no pudiera dar una nueva vuelta más. Hay que destacar que en este gran premio de Catalunya el Prüstel compite con sólo una moto tras el fallecimiento de Jason Dupasquier la semana pasada. Interesante tercer libre que condenó a la repesca a Acosta, Masiá, Sergio García y Migno.