Dani Bárez, luchador de la UFC: «Quiero pelear este año y renovar el contrato»

En las peleas, como en la vida misma, no se puede depender de la suerte. En muchas ocasiones, es el trabajo y la constancia lo que nos hace destacar. Si bien hay momentos en los que surgen talentos más allá de la comprensión, otros tantos se forjan a base de esfuerzo. Este es el caso de Dani Bárez. El valenciano de 36 años tuvo que pasar por una auténtica odisea antes de debutar en la UFC, la mayor compañía de artes marciales mixtas (MMA) a nivel mundial. Después de muchos altibajos, incluida una derrota en el Contender Series, Bárez pudo debutar bajo la promotora de Dana White.

Pero el destino tenía preparado otro golpe. En su estreno en la UFC, Dani Bárez caía sometido en el primer asalto. Más de un año después regresó, ahora sí con victoria ante Víctor Altamirano. Pero en su última actuación, volvió a caer ante André Lima. Con un récord de dos derrotas y una victoria, el español se sitúa en la cuerda floja a falta de una pelea para cumplir su contrato con la UFC. A la salida del congreso Sport Summit Madrid, Bárez atiende a ABC MMA para aclarar su futuro.

Sin embargo, lo primordial, antes de pensar en un regreso es recuperarse al 100%. El de Burjassot es consciente de esto, por lo que su atención se enfoca en sulesión de mano. «Me acabo de operar pero por suerte vamos bien. Viene de la última pelea. Me rompí el ligamento de la mano, el tabique otra vez, pero creo que no me lo tengo que operar porque fui al médico el otro día y me dijo que estaba bien. Y también tuve una lesión en la pierna pero está todo evolucionando favorablemente y poquito a poco», relataba, al mismo tiempo que revelaba que necesitaría «dos meses seguro» para reponerse.

No obstante, el objetivo es claro: volver a estar en la mejor condición posible y regresar cuanto antes. «En cuanto esté recuperado me gustaría pelear. Yo quiero pelear este año, no me puedo quedar tanto tiempo parado. Cada vez me voy haciendo más mayor y ya no eso, sino que tengo que estar en activo. Soy peleador de UFC y lo que me gusta es pelear. Entonces cuando esté recuperado y al 100%, no voy a cometer ninguna tontería de 'me duele pero voy a pelear rápido'. No. Voy a recuperarme al 100% y voy a pelear con un training camp completo y como se merece. Es la mejor liga del mundo y necesito prepararme como el mejor también», expresaba decidido. Aun así, la situación es tensa, ya que cualquier despiste podría suponer el fin de su carrera en la UFC. «Es mi última pelea del contrato, voy a buscar que me renueven por todas y si no, pues mira, hasta aquí hemos llegado. Yo sé que si me preparo al 100% y voy con la confianza a tope, puedo hacer una gran actuación, incluso llevarme un bono y renovar contrato, por qué no», sentenciaba.

Esta situación fue provocada por su último desempeño, en el que se vio superado ante una promesa de la categoría como André Lima. «No es lo mismo verlo por la tele y luego sentirlo. Lo sentí muy fuerte. Me sorprendió porque tenía una buena estrategia. Luego no lo apliqué como debería. No debería haberme quedado parado delante de Lima pero lo hice por ciertas circunstancias. Pero bueno, lo noté muy fuerte. Descarga mucho peso, tiene mucha fuerza… Eso se nota bastante. Cuando llegas a ciertos niveles te enfrentas a los mejores luchadores del mundo. Me he intentado medir con uno de ellos y he perdido. Lo acepto y ya está. Voy a calcular lo que hice mal, a mejorar todo lo que tengo que mejorar, a trabajar más duro… No se me caracteriza por tirar la toalla así que nada, en la próxima pelea voy a salir a muerte», recuerda el valenciano. Al mismo tiempo, comenta que quiere «sacarse la espinita» de su último combate.

También habla acerca de dos compañeros españoles que compiten junto a él. Respecto a Joel Álvarez, menciona que «es un referente. Un luchador, un tío de pueblo, súper buena gente… Yo creo que lo mejor es que subiera al wélter. Baja muchos kilos y lo sufre él, lo sufre su familia…». Por otro lado, en cuanto a Aleksandre Topuria, opina que «tuvo un debut brutal porque llevaba mucho tiempo sin pelear. Ha debutado dentro de UFC y la gente no es consciente de la exigencia y nivel psicológico de lo que te juegas en el debut. Hizo un papel muy impresionante y creo que nos va a dar muchas alegrías dentro de la categoría». Por último, habla sobre su último reto vital, ser padre. «Es cansado, no puedo decir que muy cansado porque la madre tiene un mérito brutal. Si es complicado entrar a UFC, ser madre yo creo que mucho más. Pero muy feliz. Ya es otro motivo por el que luchar», sentencia Dani Bárez.