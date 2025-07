Conor McGregor, en busca de un regreso triunfal a la UFC en la Casa Blanca: «¡Cuenten conmigo!»

La noticia de que Donald Trump buscaría realizar un evento de la UFC en los terrenos de la Casa Blanca sacudió el mundo de las artes marciales mixtas (MMA). El máximo mandatario de los Estados Unidos apostó por la UFC como uno de los eventos que compondrían las celebraciones del aniversario 250 de la independencia del país. «Cada uno de nuestros parques nacionales, campos de batalla y sitios históricos tendrá eventos especiales en honor a 'America 250'. ¿Alguien sigue la UFC del gran Dana White? Bueno, pues tendremos una velada de la UFC en los terrenos de la Casa Blanca. Tenemos mucho espacio y construiremos algo único. Dana lo hará. Dana es genial», declaraba Trump durante su ponencia en Iowa.

La noticia se expandió como la pólvora. Rápidamente, diversos luchadores se mostraron interesados en participar en un, hasta el momento posible, evento de tal magnitud. Uno de ellos fue Conor McGregor. El ex doble campeón, para muchos ya retirado, mostró un interés repentino en volver a subirse a una jaula de la UFC. «Feliz 4 de julio, Estados Unidos. Emocionado con el anuncio del presidente Trump de un evento de pelea de UFC en la Casa Blanca. ¡Me sentiría honrado! ¡Cuenten conmigo!», posteaba en X (antiguo Twitter).

También parece que se puso en contacto con el presidente de la UFC, Dana White para desarrollar más aun sus intenciones. En esa misma red social mostró una conversación en la que White respondía a unos audios diciendo que «Me encanta». Lejos de quedarse ahí la cosa, el irlandés publicó una foto generada por Inteligencia Artificial (IA) en la que aparecían él y Michael Chandler frente a las inmediaciones de la Casa Blanca bajo el texto de «El único lugar donde las disputas realmente se resuelven». Esto podría desembocar, por fin, en una resolución entre McGregor y el estadounidense, los cuales estuvieron programados para enfrentarse hace un año.

Aunque The Notorious, su apodo, no pelea desde 2021, su vuelta ha sido algo que se ha ido disipando con el paso del tiempo. Numerosos escándalos extradeportivos, la falta de certeza en las palabras de McGregor e incluso la desmotivación de Dana White respecto al tema, alejaron la posibilidad de una vuelta inmediata. Una de las cuestiones que han alejado al ex doble campeón del deporte ha sido su involucración a la política de Irlanda, llegando a presentarse como candidato a presidente. El anuncio de Trump le ha permitido combinar ambos mundos. «El 4 de julio del próximo año es sábado, en relación con el evento de la UFC en la Casa Blanca del presidente Trump. Seré el actual Presidente de Irlanda hace poco menos de un año cuando salga al césped de la Casa Blanca ¡Proporciones épicas! O como me gusta llamarlo, martes en la oficina. Vota por McGregor», escribía en redes.

Lo último que ha posteado al respecto fue un alegato sobre sus habilidades dentro de la jaula. «Mi precisión es mi súper poder. La mayoría no lo sabe, pero mi ojo derecho tiene una visión de 20/10. Soy parte del 1% de los humanos que la tienen. En el izquierdo, tengo una visión de 20/20. La precisión es definitiva. Tengo más nocauts que la mayoría con diferencia, y he estado relajándome en mis yates los últimos cuatro años. Regresar a la Casa Blanca con mi precisión de francotirador sería una oferta muy intrigante y me permitiría concentrarme nuevamente en mi regreso correctamente», sentenciaba el irlandés.