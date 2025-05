Topuria descarta los derribos de Makhachev: «Entre intentarlo y conseguirlo, hay una gran diferencia»

Faltan ya poco tiempo para que Ilia Topuria conozca su próximo rival de manera definitiva. Las opciones, como adelantamos en ABC MMA, son claras: el campeón del peso ligero, Islam Makhachev, o el excampeón de la división Charles Oliveira. Todo dependerá de lo que ocurra esta noche en el combate estelar de UFC 315, donde el campeón del peso wélter, Belal Muhammad, defiende su título ante el australiano Jack Della Maddalena. En caso de que el monarca logre mantener su cinturón, Makhachev tendrá que verse las caras con Topuria en el UFC 317 el próximo 28 de junio.

«Makhachev es un 'striker' que tiende a la lucha y al suelo para controlar. Oliveira tiende más a la sumisión. Uno es zurdo y otro diestro. Los derribos son diferentes. Los movimientos son diferentes, la guardia, la estatura. Que sea más grande no tiene por qué ser desventaja. Islam intentará tirarme al suelo pero entre intentarlo y conseguirlo, hay una gran diferencia», analizó el hispanogeorgiano en El Hormiguero el pasado jueves.

El excampeón de peso pluma de la UFC aseguró que ninguno de los dos se han enfrentado a alguien como él. «Con dos disciplinas ya no te vale para ser campeón del mundo. Físicamente hay que ser perfecto y mentalmente, inquebrantable, hay que estar muy a tope contra mí y con los 8 centímetros que me saca Islam tiene poco que hacer. Además, me gusta que sea ruso, no me intimida», señaló El Matador, apodo de combate que mantendrá.

Una de las grandes cualidades de Makhachev es, sin duda, el nivel de lucha cuerpo a cuerpo excelso con el que cuenta, después de toda una vida entrenando el 'wrestling' en Daguestán. Pero a Topuria eso no le preocupa. «No creo que llegue a tocar mis piernas, porque cuando me sienta, va a querer volver de vuelta a Rusia», vaciló el hispanogeorgiano.

Respecto a la posibilidad de que sea Jack Della Maddalena el que venza el pleito y Makhachev subida de división, Topuria también se pronunció. «Creo que Islam está intentando cambiar de peso, está teniendo los mismos problemas que yo con el recorte de peso, ya ha sido campeón del mundo, lo ha defendido muchas veces y creo que está buscando un reto, pero no ha tenido el mismo valor que yo, si está intentando cambiar de peso, deja paso a los que están luchando por sus sueños y vete para adelante», concluyó.