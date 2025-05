Ilia Topuria volverá a ser El Matador: «Muchas veces no valoramos algo hasta que lo perdemos...»

A finales del pasado mes de marzo, Ilia Topuria fue honrado con una calle en Toledo. Tras la visita al consistorio de la capital manchega, el hispanogeorgiano dio una rueda de prensa en la que soltó, de imprevisto, un bombazo: despedía el sobrenombre que le había acompañado durante su ascenso al estrellato y a la conquista del título mundial de la UFC, para dar lugar a uno más grandilocuente. La Leyenda era el apodo por el que se le debía conocer deportivamente a partir de aquel momento, dejando atrás El Matador. Pero este jueves dio marcha atrás.

En una entrevista con Pablo Motos en El Hormiguero, Topuria desveló que regresaba a sus orígenes, en cuanto a su denominación de peleador. «Muchas veces en la vida no valoramos algo hasta que estamos cerca de perderlo, o lo perdemos, y eso es lo que me ha pasado con El Matador, así que seguiré siendo El Matador», apuntó casi de pasada, como el que no quería la cosa. Pero ahí estaba la noticia.

Así, cuando entre al octágono del UFC 317, el próximo 28 de junio para pelear por el cinturón del peso ligero, será presentado por Bruce Buffer como Ilia 'El Matador' Topuria. En ese evento, además, se enfrentará o bien a Islam Makhachev o bien a Charles Oliveira, dos superestrellas. Pero no es algo que le quite el sueño al hispanogeorgiano.

«Hago todo lo que está en mi mano, no me preocupa mucho perder el invicto, porque sé que va a ser mi compañero hasta que me vaya de este deporte. Sé ya que voy a ganar, no me presentaría en una competición si no supiera que voy a ganar», afirmó durante la charla televisiva. Además, aseguró que se encontrará muy a gusto en el peso ligero. «Me siento más seguro, porque esta es la categoría de peso a la que pertenezco, en el pluma tenía que llegar a unos límites que no son normales», apostilló.