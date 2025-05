Ilia Topuria presiona a Makhachev: «Sabe que le voy a ganar, por eso no acepta la pelea»

La cuenta atrás para conocer el rival al que se enfrentará Ilia Topuria ha comenzado. El excampeón del peso pluma de la UFC estará presente, como avanzamos en exclusiva mundial en ABC MMA, en la International Fight Week de Las Vegas, esto es, el UFC 317, el próximo 28 de junio. Peleará por el cinturón del peso ligero, pero falta por conocer a su oponente.

Mientras tanto Topuria visitó este jueves el programa de El Hormiguero, donde trató de arrojar algo de luz a su futuro, aunque la incógnita principal no se desveló. «Aún no sé contra quién voy a pelear. Si analizamos los dos nombres: Islam Makhachev y Charles Oliveira, Makhachev es un 'striker' que tiende a la lucha y al suelo para controlar. Charles Oliveira tiende más a la sumisión. Uno es zurdo y otro diestro. Los derribos son diferentes. los movimientos son diferentes, la guardia, la estatura. Que sea más grande no tiene por qué ser desventaja. Islam intentará tirarme al suelo pero entre intentarlo y conseguirlo, hay una gran diferencia. Nadie se ha enfrentado a alguien como yo. Con dos disciplinas ya no te vale para ser campeón del mundo. Físicamente y mentalmente ser inquebrantable hay que estar muy a tope y con los 8 centímetros que me saca Islam tiene poco que hacer. Me gusta que sea ruso, no me intimida», ha señalado el hispano-georgiano.

Respecto a la posibilidad de enfrentar a Makhachev, Topuria ha señalado: «No creo que llegue a tocar piernas, porque cuando me sienta, va a querer volver de vuelta a Rusia. Creo que Islam está intentando cambiar de peso, está teniendo los mismos problemas que yo con el recorte de peso, ya ha sido campeón del mundo, lo ha defendido muchas veces y creo que está buscando un reto, pero no ha tenido el mismo valor que yo, si está intentando cambiar de peso, deja paso a los que están luchando por sus sueños y vete para adelanta, por qué se quiere aferrar en el cinturón, acaso el cinturón te convierte en lo que eres»

Además, se ha pronunciado sobre la evasiva del campeón daguestaní. «No me gusta decir que tiene miedo, porque para ellos es muy familiar meterse en un octágono, pero está siendo cauteloso porque sabe que le voy a ganar. Porque si tan fácil fuera... En su último combate estaba programado para pelear con otro chico (Tsarukyan) y aceptó la pelea con otro (Moicano) en un momento porque estaba realmente convencido de que le iba a ganar, pero no es el mismo caso conmigo», ha apuntado.

También ha sido preguntado por el brasileño. «A Charles Oliveira le di bastante cera, le dije la verdad, él peleaba en el peso de donde vengo yo y nunca pudo ser campeón del mundo, acumuló muchas derrotas, se cambió de peso y le fue bastante bien, lo que no pudo conseguir en el pluma, fue al ligero y lo consiguió y luego dice las peleas más difíciles están aquí... ¡Pero si tienes 10 derrotas! Mejor que te mantengas en tu silla y esperes la llamada si es que te llega», ha señalado.

Vuelve a ser El Matador

Además, ha anunciado que lo de La Leyenda ha sido muy pasajero, pues regresa a su antiguo apodo. «Muchas veces en la vida no valoramos hasta que estamos cerca de perderlo, o lo perdemos, y eso es lo que me ha pasado con El Matador, así que seguiré siendo El Matador», ha desvelado.

También ha detallado que perder el cero en su récord de derrotas no le quita el sueño: «Hago todo lo que está en mi mano, no me preocupa mucho perder el invicto, porque sé que va a ser mi compañero hasta que me vaya de este deporte. Sé ya que voy a ganar, no me presentaría en una competición si no supiera que voy a ganar».

Por otro lado, ha afirmado que estará muy a gusto en el peso ligero. «Me siento más seguro en el peso ligero, porque esta es la categoría de peso a la que pertenezco, en el pluma tenía que llegar a unos límites que no son normales», ha dicho, reconociendo a su vez que los rivales, realmente, no son enemigos: «No hay un rencor que venga desde el corazón, cada uno está luchando por sus familias, yo por la mía, al final del día no deja de ser deporte. Somos compañeros. Primeramente lucho por mí, es lo que me gusta hacer desde que tengo cargo de conciencia, y después obviamente lo hago por mi familia, es un gran motor».

Asimismo, ha explicado que las críticas ya no le molestan. «Me ha tomado tiempo entender que toda critica es una confesión. Lo que ves en los demás es porque primero lo ves en ti. Nada constructivo en mi vida ha llegado en forma de crítica. no suelo hacer caso».

Por último, ha hablado de su faceta como promotor en España de artes marciales mixtas. «En WOW llevamos a atletas de altísimo nivel, en Madrid tenemos el 7 de junio un evento que va a hacer historia, el evento más grande que se haya hecho en MMA en nuestro país, gente con mucho recorrido y nuevos talentos, acompañados de buena música y buenas peleas, al que vaya no se va a arrepentir. WOW es el sitio donde otros deportistas pueden conseguir mi sueño, si peleas en WOW te ven en la UFC, sé cómo hacer que su historia esté bien contada, pero no le pienso regalar nada a nadie, el respeto se lo tienen que ganar», ha concluido.