El número uno del peso ligero apoya a Topuria: «Puede noquear a Makhachev en cualquier momento»

El tiempo pasa y el duelo entre Ilia Topuria e Islam Makhachev parece cada vez más cerca. Es la pelea que todo fanático de las artes marciales mixtas (MMA) desea ver. El combate que tanto la UFC y el hispano-georgiano buscan. Sin embargo, todavía falta la confirmación del ruso. Este esperará al desenlace del UFC 315, en el que el campeón del peso wélter, Belal Muhammad, defenderá contra Jack Della Maddalena.

De ganar el australiano, Makhachev tendría vía libre para subir a buscar el segundo cinturón. En dicho caso, Charles Oliveira sería el seleccionado para enfrentar a Topuria el próximo 28 de junio en el UFC 317. El propio excampeón del peso pluma confirmó que estaría peleando en dicha fecha. Aun así, todavía no se mojó con el rival. Y es que la situación del peso ligero (155 libras o 70, 3 kilos) ha escalado hasta el punto de que hay cuatro posibles contendientes por el cinturón: Ilia Topuria, Charles Oliveira, Arman Tsarukyan y Justin Gaethje.

A pesar de esto, el hispano-georgiano se coloca como el claro favorito. En el ranking, el primer clasificado es Tsarukyan, el cual no opta a la conversación de manera directa ya que la UFC lo 'castigó' por salirse de su pleito contra Makhachev a última hora. No obstante, este ha declarado que piensa que le darán a Topuria la oportunidad titular. Además, se atreve a hablar de su combate contra el ruso. «[Topuria] es bajito. A Islam le costará mucho ir a las piernas. Pega con fuerza. Puede noquear a Islam en cualquier momento», señalaba el armenio para 'Red Corner MMA'.

Arman Tsarukyan viene de rechazar un combate contra Mateusz Gamrot, según declaró en 'Sport 24', por lo que por el momento se encuentra sin un horizonte claro. Por ello, también conversó acerca de sus posibilidades de enfrentar al propio Topuria. «Si me ofrecen a Topuria comenzaré mi campamento de inmediato, mantendré mi dieta y me prepararé por completo». No cabe duda de que sería un duelo muy interesante en la carrera de La Leyenda, pero ese no es el gran objetivo. Ahora, este se tiene que enfocar en su siguiente pleito, el cual no es otro que Islam Makhachev o Charles Oliveira.