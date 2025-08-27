El solidario gesto de un campeón de la UFC: construir un gimnasio para los niños chechenos

Aunque ya era un estrella deportiva, después de su última victoria, Khamzat Chimaev se ha convertido en uno de los rostros de la UFC, la mayor liga de artes marciales mixtas del mundo. El luchador de origen checheno, que representa a Emiratos Árabes Unidos, conquistó el cinturón del peso medio de la compañía estadounidense, tras vencer al sudafricano Dricus Du Plessis por decisión unánime, con una actuación muy dominante.

Chimaev, que supera los 10 millones de seguidores solo en Instagram, es un luchador de pocas palabras, acostumbrado a responder con monosílabos, porque él lo tiene claro: se habla dentro del octágono. Actualmente, es uno los peleadores más temibles, con un nivel de 'wrestling' élite, que le he permitido llegar a la cúspide de la pirámide alimenticia dentro del Olimpo de las artes marciales mixtas.

Pero detrás de su apariencia monstruosa, también hay un gran corazón. Como muchas veces, un gesto vale más que mil palabras, los aficionados han aplaudido el último que ha tenido Chimaev: construir un gimnasio para los niños de pocos recursos en su país de origen. «No es un gimnasio para mí, estoy construyendo para los niños. Los niños tienen que estar seguros, no en la calle. Los niños tienen que estar en el gimnasio. El gimnasio te hace más fuerte, mental y físicamente», explicó el campeón en un contenido de la UFC previo a su victoria.

Chimaev sabe lo que es venir desde abajo, desde situaciones muy precarias. De hecho, tuvo que viajar como refugiado a Suecia, donde comenzó su carrera en el gimnasio All-Stars. Más tarde, se trasladó a Dubai, donde actualmente reside. El 'Lobo', como se le apoda al checheno, quiere continuar haciendo historia dentro de la UFC y, actualmente, junto a Ilia Topuria, es uno de los campeones que mantiene su récord invicto.