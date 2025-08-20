Suscribete a
Una jaula de ingenieros, biomédicos, bomberos, policías o enfermeros

Ilia Topuria ha puesto en el mapa las MMA, un deporte en el que compiten luchadores de las profesiones más variopintas

«Hay mucho respeto entre las personas que sabemos lo que supone subirse a la jaula», señala una campeona mundial

ENTREVISTA ABC | Dustin Poirier, leyenda de la UFC: «Soy un gran fan de Topuria»

Alberto Lopesino (bombero), Isabel Calvo (biomédica) y Eduardo Riego (policía), luchadores de artes marciales mixtas
Alberto Lopesino (bombero), Isabel Calvo (biomédica) y Eduardo Riego (policía), luchadores de artes marciales mixtas ABC/WOWFC
Álvaro Colmenero

Las artes marciales mixtas (MMA) son aquel deporte en el que el favorito es el menos favorito de todos los deportes. Esta frase, de cosecha propia, define una de las claves del éxito de la disciplina de combate de mayor crecimiento a nivel mundial ... . Las MMA, que no son más que la mezcla de todas las herramientas de pelea conocidas bajo un estricto reglamento específico, son emocionantes, poco predictivas y están repletas de acción en un corto periodo de tiempo. En otros sectores, como el del tenis, por poner un ejemplo, es extraño ver que un competidor que llega al juego con un alto porcentaje de victoria termine perdiendo. Quizá lo haga un set, pero tiene chance de remontar el encuentro. Aquí, un golpe, una mano, una sumisión, lo cambia todo. Es estrategia, preparación física extrema y técnica. Y eso tiene mucho encanto, especialmente para la población más joven, donde ha calado inexorablemente. Sin embargo, y pese a que el doble campeón de la mayor liga del mundo -la UFC-, Ilia Topuria, ha puesto en el mapa español esta disciplina deportiva, las artes marciales mixtas continúan sin ser comprendidas por algunos segmentos de nuestra sociedad, y son estigmatizadas por su «agresividad».

