Chimaev comienza su era en la UFC: 'crucifica' a Du Plessis y se convierte en campeón del peso medio

La Ultimate Fighting Championship (UFC), o lo que es lo mismo, la mayor liga de artes marciales mixtas (MMA) del mundo, acaba de presenciar cómo su división del peso medio –185 libras, 84,3 kilogramos– cambia de monarca de manera incontestable. La culpa ha sido de Khamzat Chimaev, el 'Lobo checheno', una de las mayores estrellas de la compañía, que ha derrotado, en el combate estelar del UFC 319, celebrado en Chicago, al campeón sudafricano, Dricus Du Plessis.

La victoria de Chimaev llegó después de un dominio apabullante durante cinco asaltos, que le han permitido proclamarse campeón mundial del peso medio, tras imponerse a las cartulinas con una arrolladora decisión unánime (un triple 50-44 para el ruso que representa a Emiratos Árabes Unidos). Desde el inicio de la contienda, el Lobo checheno buscó el derribo frente al ya excampeón sudafricano, quien contaba con una buena defensa en el 'wrestling' que no pudo utilizar ante el imponente despliegue físico y técnico de Chimaev.

Fueron pasando los asaltos y el aspirante, con una estrategia muy efectiva pero ausente de brillantez en cuanto al espectáculo se refiere, fue apuntándose los primeros rounds. La idea era elemental pero pragmática: derribar y posicionar. Entre esas posiciones, llegó a aplicar algún que otro crucifijo, una de las situaciones más desventajosas en el suelo para el que lo recibe, por lo que no es desacertado señalar que Chimaev 'crucificó', por momentos, al monarca del peso medio de la UFC.

Lo cierto es que el castigo fue grande, al menos en lo que reflejan las estadísticas, pues muchos de los golpes que ejecutó Chimaev fueron más golpecitos, de mantener posiciones, que de buscar finalizar el pleito. Aunque sí que lo intentó en algún instante en el que le tomó la espalda al sudafricano, quien, al menos, pudo neutralizar los tímidos intentos de sumisión aplicados por el Lobo checheno. Sea como fuere, Chimaev se impuso, con autoridad, en los cinco asaltos, solo teniendo algo de opción Du Plessis en la recta final del combate.

Después de este triunfo, podemos considerar que comienza la 'era Chimaev' en el peso medio de la UFC. Y promete mantenerse sólidamente en el tiempo. Desde su debut en 2020 en la UFC, muchas voces autorizadas apuntaban una teoría bastante intuitiva: Chimaev sería campeón de la mayor liga de MMA, solo era cuestión de tiempo y de que llegaran las oportunidades. Tras ocho triunfos consecutivos, venciendo a nombres estelares como Robert Whittaker, Kamaru Usman o Gilbert Burns, finalmente ha conquistado el cetro de la compañía estadounidense.

Ahora, está por ver quién será el oponente al que enfrente en su primera defensa del cinturón, pero, en la rueda de prensa posterior al UFC 319, el mandamás de la UFC, Dana White, ya dejó entrever que, si por él fuera, le daría luz verde para que vuelva a competir en el evento numerado de Abu Dabi, que tendrá lugar el próximo 26 de octubre en el Etihad Arena. El Lobo checheno ha llegado con voracidad para quedarse en lo más alto de la pirámide alimenticia.