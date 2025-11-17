Paddy Pimblett sigue presionando a Ilia Topuria: «Firma el contrato, grandote»

Entramos en una semana crucial para el futuro de Ilia Topuria. Esta semana se celebrará el UFC Catar, que tendrá lugar en la ciudad de Doha, siendo la primera vez que la mayor compañía de artes marciales mixtas aterriza en este país. Más allá del ... plano deportivo del evento, que cuenta con un combate estelar entre Arman Tsarukyan y Dan Hooker –posibles rivales de Ilia– y la participación de Aleksandre Topuria, en Catar se encontrarán tanto Ilia Topuria como su archienemigo Paddy Pimblett, quien parece haber tomado la delantera como siguiente rival de El Matador.

El hotel de los peleadores, donde acostumbra a suceder todo el plan de prensa, será una zona de fuego durante la llamada Fight Week. En cualquier instante, se podrían cruzar Paddy e Ilia, con el consiguiente peligro que eso conlleva, pues es sabido que ambos se tienen bastantes ganas en el ámbito personal. En cualquier caso, según el luchador de Liverpool, el combate sigue en el aire, pues aseguró que Ilia Topuria está dilatando el proceso de firma del contrato para su pelea.

«Está dando largas, no acepta la pelea. Si eres tan bueno, ¿por qué no buscas una pelea fácil y me vences entonces? Firma el contrato, grandote», ha vuelto incidir Paddy Pimblett en un vídeo en su canal de YouTube. El plan de la UFC está claro y pasar por enfrentar a estos peleadores a principios del próximo año. Aunque la idea inicial era introducirlos en el primer evento numerado del año, en enero en Las Vegas, El Matador prefiere alargarlo un poco más hasta el mes de marzo, ya que su hermano Aleksandre pelea este fin de semana y ha estado ayudándole con su preparación.

Paddy Pimblett says Ilia Topuria is stalling and won't sign the contract 😬



«He's stalling, he's not saying yes to the fight. If I'm that sh*t, why don't you take an easy fight and just beat me then.



Sign the contract big boy.»



(via @PaddyTheBaddy) pic.twitter.com/qTY3K1QAuP — Championship Rounds (@ChampRDS) November 7, 2025

Sea como fuere, Doha será un hervidero, pues se estima que por allí también estarán algunos miembros del clan Nurmagomedov y quizá también esté Islam Makhachev, con quien Topuria quiere cerrar su rivalidad dentro del octágono.

Ya entrando en el aspecto deportivo de UFC Catar, el ganador del combate entre el armenio Arman Tsarukyan y el neozelandés Dan Hooker, se convertirá en el retador número uno, a colación de lo que comentó recientemente el CEO de la compañía, Dana White. En cualquier caso, Ilia Topuria deberá pelear antes contra Paddy Pimblett.