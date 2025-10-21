Suscribete a
Paddy Pimblett presiona a Ilia Topuria para cerrar la pelea más mediática: «¿Por qué no has firmado el contrato todavía?»

El inglés ha aprovechado sus redes sociales para lanzar el anzuelo al campeón del peso ligero de la UFC, una pelea que la promotora buscará acordar para el próximo mes de enero

Paddy Pimblett e Ilia Topuria, cara a cara
Paddy Pimblett e Ilia Topuria, cara a cara UFC
Álvaro Colmenero

En las artes marciales mixtas (MMA), más concretamente en la UFC, las batallas no se libran únicamente dentro del octágono. Si bien es cierto que el punto nuclear de este creciente deporte es el día del combate, hay numerosas artistas que abarcan la industria ... de la mayor organización del mundo. Es por ello que, en estos momentos, el asunto del próximo combate de Ilia Topuria está en los despachos, donde los directivos de la UFC tratan de armar la mayor cartelera posible para inaugurar su primer evento numerado del próximo año, en el que estrenan un milmillonario contrato de televisión con Paramount.

