Paddy Pimblett presiona a Ilia Topuria para cerrar la pelea más mediática: «¿Por qué no has firmado el contrato todavía?»

En las artes marciales mixtas (MMA), más concretamente en la UFC, las batallas no se libran únicamente dentro del octágono. Si bien es cierto que el punto nuclear de este creciente deporte es el día del combate, hay numerosas artistas que abarcan la industria ... de la mayor organización del mundo. Es por ello que, en estos momentos, el asunto del próximo combate de Ilia Topuria está en los despachos, donde los directivos de la UFC tratan de armar la mayor cartelera posible para inaugurar su primer evento numerado del próximo año, en el que estrenan un milmillonario contrato de televisión con Paramount.

Mientras El Matador se da un baño de masas en Georgia, tierra natal de sus padres y donde tiene sus raíces, la promotora estadounidense trabaja en cerrar el siguiente pleito del hispanogeorgiano, que supondrá su primera defensa del cinturón del peso ligero. En este punto es donde han sonado varios nombres como posibles candidatos para tratar de desbancar al monarca de las 155 libras (70,3 kilos), como el estadounidense Justin Gaethje o el inglés Paddy Pimblett. Este último ha tomado la delantera.

Aunque todavía no hay contratos encima de la mesa, que marcan el acuerdo definitivo de un combate, la UFC trabaja ya para que Ilia Topuria se enfrente a Paddy Pimblett, con quien mantiene una rivalidad que trasciende fronteras. Eso es lo que necesita la mayor liga de MMA para abrir el próximo curso y el inglés es consciente de ello. Así, está tratando de empujar para que su oportunidad por el título mundial termine de llegar a buen puerto. «¿Por qué no has firmado el contrato todavía?», ha escrito Paddy Pimblett en sus redes sociales, señalando a Topuria.

El Matador, por su parte, aseguró hace unos días que era «muy posible» que fuera la pelea estelar del primer evento numerado de la UFC en enero, una velada que está programada en Los Ángeles, California. Llegados a ese punto, Topuria señaló que «es la pelea que todo el mundo quiere ver» y es consciente de que sería un 'peaje' que pagar de cara a postularse al evento de la UFC en la Casa Blanca, que tendrá lugar el 14 de junio de 2026. Las negociaciones en estos casos son arduas, pero será cuestión de semanas que termine por aclararse el nuevo rumbo de Topuria.