Ilia Topuria se da un baño de masas en Georgia a la espera de firmar su próxima pelea en la UFC

El campeón del peso ligero de la UFC regresó a sus orígenes para visitar a su familia y participar en varios actos

Ilia Topuria, rodeado de una multitud en Georgia
Álvaro Colmenero

Ilia Topuria es un ídolo de masas, especialmente en los dos países que representa dentro del circuito mundial de las artes marciales mixtas (MMA). En España ya había quedado constatado, después de numerosos recibimientos masivos que ha protagonizado tras proclamarse campeón de la UFC ... en los dos últimos años. En Georgia, quedó patente la pasada semana, pues acudió a varios actos donde tuvo que ser escoltado ante la avalancha de gente que quería saludarlo.

