Ilia Topuria se da un baño de masas en Georgia a la espera de firmar su próxima pelea en la UFC

Ilia Topuria es un ídolo de masas, especialmente en los dos países que representa dentro del circuito mundial de las artes marciales mixtas (MMA). En España ya había quedado constatado, después de numerosos recibimientos masivos que ha protagonizado tras proclamarse campeón de la UFC ... en los dos últimos años. En Georgia, quedó patente la pasada semana, pues acudió a varios actos donde tuvo que ser escoltado ante la avalancha de gente que quería saludarlo.

Concretamente, el momento de más intensidad lo vivió Topuria durante su visita al monumento de Las Crónicas de Georgia, ubicado en la capital del país. Después de anunciarlo en redes sociales, miles de georgianos acudieron en tromba para poder ver de cerca a su ídolo, dejando unas imágenes impactantes, pues apenas podía avanzar entre la multitud.

Ilia Topuria is a huge star in Georgia 🇬🇪 pic.twitter.com/W2nibhZhAE — Dovy🔌 (@DovySimuMMA) October 19, 2025

Todo ello ha sucedido mientras El Matador espera la confirmación de su próxima pelea. Recientemente, el CEO de la UFC, Dana White, señaló que era «una posibilidad» que Topuria encabece el primer evento numerado del año, que servirá para poner el punto de partida al contrato con Paramount. «Es una posibilidad. Literalmente hemos empezado hoy. Los emparejamientos comenzaron hoy, hemos empezado a trabajar en la primera cartelera de Paramount», apuntó el máximo directivo en rueda de prensa.

Por este asunto también fue cuestionado Topuria en Georgia, y señaló que era «muy posible» que estuviera estelarizando el UFC 324, que está programado para Los Ángeles. Y entre sus posibles rivales, hay uno que ha tomado la delantera. «Definitivamente Paddy Pimblett. Tenemos una historia detrás. Creo que es la pelea que todo el mundo quiere ver y creo que todos queréis verme hacer eso», reconoció el propio campeón tras ser preguntado en Georgia.