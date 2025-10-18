Suscribete a
ABC Premium

Ilia Topuria reta a Makhachev en la Casa Blanca: «Sería una pelea de las más importantes de la historia»

El hispanogeorgiano señaló que, si Islam vence en su próximo combate por el título del peso wélter, quiere subir a por el tercer cinturón

Dana White apunta a Ilia Topuria para el primer evento de la UFC en 2026: «Es una posibilidad»

Islam Makhachev e Ilia Topuria
Islam Makhachev e Ilia Topuria UFC
Álvaro Colmenero

Álvaro Colmenero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La carrera hacia la Casa Blanca ha comenzado. Y no precisamente para elegir a un nuevo presidente del Gobierno estadounidense, sino para que los luchadores que forman parte del plantel de la Ultimate Fighting Championship (UFC) traten de postularse para formar parte de la ... cartelera que pondrá en liza la mayor liga de artes marciales mixtas (MMA) del mundo el próximo 14 de junio de 2026 en los jardines de la residencia presidencial de Donald Trump.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app