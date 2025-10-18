Ilia Topuria reta a Makhachev en la Casa Blanca: «Sería una pelea de las más importantes de la historia»

La carrera hacia la Casa Blanca ha comenzado. Y no precisamente para elegir a un nuevo presidente del Gobierno estadounidense, sino para que los luchadores que forman parte del plantel de la Ultimate Fighting Championship (UFC) traten de postularse para formar parte de la ... cartelera que pondrá en liza la mayor liga de artes marciales mixtas (MMA) del mundo el próximo 14 de junio de 2026 en los jardines de la residencia presidencial de Donald Trump.

Será un evento histórico, con un componente de vitrina internacional inmejorable, y las principales estrellas de la UFC lo saben. Son muchos los que ya han trasladado su intención de estar allí compitiendo, atletas tan grandes como el irlandés Conor McGregor o el estadounidense Jon Jones. La realidad es que el CEO de la UFC, Dana White, ya ha señalado que hasta el mes de febrero no se pondrán manos a la obra a armar la lista de peleas que formarán parte del evento.

Sea como fuere, el hispanogeorgiano Ilia Topuria también ha levantado la mano. «¿Quién quiere apostar conmigo a que soy el combate principal en la Casa Blanca?», llegó a retar a los aficionados a través de redes sociales. El Matador quiere estar allí y en ese hipotético caso asomarían dos nombres muy claros: el propio Conor McGregor y el daguestaní Islam Makhachev. En este último ha vuelto a poner la mira Topuria.

«Quiero pelear contra Islam Makhachev en la Casa Blanca. Sería una de las peleas más importantes en la historia de la UFC. Nadie ha peleado por un tercer título. Islam terminó su antigua división con dominio completo y cambió de categoría de peso, así que creo que será una pelea enorme y magnética», ha apuntado a una pregunta del periodista georgiano Giorgi Kokiashvili.

Bien es cierto que el evento que realizará la UFC en la Casa Blanca en conmemoración por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos está muy lejano. Y la promotora va a necesitar antes a Ilia Topuria, probablemente en enero, ya que estrenan un contrato de televisión milmillonario y han de colocar en el inicio a sus mayores estrellas.