Ilia Topuria pronostica la siguiente pelea de Aleksandre: «Finalizará en el primer asalto»

Aleksandre Topuria ya tiene un nuevo compromiso en el horizonte. El Conquistador, como se le conoce dentro del octágono, buscará sumar su segundo triunfo dentro de la UFC el próximo 22 de noviembre, en el primer evento que hará la compañía estadounidense en tierras cataríes. Después de su exitoso estreno en la mayor liga de artes marciales mixtas, el pasado mes de febrero, Aleksandre quiere continuar escalando en la división del peso gallo (135 libras, 61,2 kilos).

Para ello, tendrá que imponerse a un duro peleador, Bekzat Almakhan, un atleta de origen kazajo que llegará al combate después de haber vencido a Brad Katona en el primer asalto, este mismo año. Almakhan debutó en 2024 en la UFC con una derrota frente al contendiente Umar Nurmagomedov, pero lo hizo entrando en la pelea en corto aviso y dando mucha guerra dentro del pleito. La realidad es que es un tipo muy peligroso dentro del octágono.

Noticia Relacionada Topuria arremete contra Crawford: «Te falla la memoria y pronto te fallará la barbilla» Álvaro Colmenero El hispanogeorgiano sigue azuzando la batalla dialéctica con el campeón del mundo de boxeo

Sin embargo, Ilia Topuria tiene muy claro el resultado que obtendrá Aleksandre en Catar. «Es un combate que, de cara al público, parece muy complicado, ya que es un rival a respetar y a tenerlo en cuenta, pero no tengo ninguna duda de las habilidades de mi hermano. Estoy seguro de que finalizará en el primer asalto, le veo muy preparado», señaló El Matador en la rueda de prensa previa a WOW 22, el evento de la promotora española de la que es accionista.

La hinchada española cuenta ya los días para que llegue el combate de Aleksandre, en quien hay depositadas muchas esperanzas para que pueda llegar a las cotas más altas dentro de la UFC. Aunque El Conquistador tiene los pies en la tierras, y ya señaló a ABC que iría «paso a paso», sin dar saltos demasiado grandes, lo cierto es que tiene unas habilidades extraordinarias y, si todo sigue su curso, es probable que le veamos disputando las peleas más importantes dentro de la compañía estadounidense.