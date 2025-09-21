Topuria arremete contra Crawford: «Te falla la memoria y pronto te fallará la barbilla»

Después de proclamarse campeón en dos divisiones de peso diferentes dentro de la UFC, Ilia Topuria tiene una meta muy clara para los próximos años: protagonizar algunos grandes combates dentro del boxeo. Aunque esta intención ya la venía trasladando desde hace años, y todavía tiene algunos grandes retos por encarar dentro de las artes marciales mixtas como campeón de la UFC, la realidad es que ya está sembrando el terreno de los cuadriláteros.

Topuria aprovechó una respuesta del campeón mundial Terence Crawford, que señaló en un podcast que el mejor boxeador dentro de la UFC era Cody Garbrandt, para azuzar una posible pelea contra él. Recientemente, Crawford estuvo en el show de Ariel Helwani, y allí señaló que no sabía quién era Ilia Topuria, pese a que hay documentos gráficos de que ambos se saludaron en Las Vegas.

«Cuando me vio en la UFC, se acercó a estrecharme la mano y me dijo: 'Qué tal...'. Ni siquiera sabía quién era. Luego lo vi en línea hablando de que me noquearía en el primer asalto... Eso es mentira. No voy a esconderme detrás del teclado. Definitivamente creo que está intentando ganarle a Conor... No está ni cerca del nivel de Conor McGregor, seamos realistas. Basta. No lo comparen jamás con Conor. Como dije, no lo conozco. Nunca lo he visto pelear», explicó Crawford.

Ante estas nuevas declaraciones, El Matador ha vuelto a responder, disparando con bala. «Dices ser fan de las MMA, pero ni siquiera sabes quién soy... Interesante. La primera vez que nos vimos, me dijiste: 'Buena suerte esta semana con tu pelea'. Te falla la memoria... y pronto también te fallará la barbilla. Representaré a toda la comunidad de MMA. El número uno libra por libra en peleas reales contra el boxeador libra por libra», escribió Ilia Topuria.

La realidad es que ese combate está muy lejos de que se lleve a cabo, pero el hispanogeorgiano ya va allanando el camino de cara a una transición a los cuadriláteros en un futuro a medio plazo.