Ilia Topuria 'ataca' a Daguestán:«Makhachev, Khabib y su equipo se las quisieron dar de importantes»

La pelea que todos los aficionados a las artes marciales mixtas (MMA) querían ver estuvo muy cerca de suceder. Ilia Topuria contra Islam Makhachev no se celebró por muy poco. Si Belal Muhammad no hubiera perdido contra Jack Della Maddalena, en estos momentos no se estaría acercando el combate contra Charles Oliveira, sino contra el ruso. Por desgracia, el australiano se impuso a Muhammad, lo que despejó el camino a Makhachev para ascender y tratar de conseguir su doble cinturón.

Durante todo ese tiempo de incertidumbre, el cual duró meses, Ilia Topuria no paraba de decir que se quería enfrentar al discípulo de Khabib. El motivo era simple: suponía un gran reto. El Matador no acostumbra a jugar a lo seguro, siempre busca doblar la apuesta. Contra Alexander Volkanovski, que sobre el papel era mejor arriba, lo noqueó. Contra Max Holloway, que nunca había sido noqueado hizo lo propio. Ahora, si quería ascender al peso ligero (155 libras o 70, 3 kilos) no lo haría contra un cualquiera. Él quería hacerlo contra el mejor.

«Yo quería pelear con Islam por el mismo hecho que con Volkanovski. Si quería ganar a alguien en el peso pluma y arrebatarle el título tenía que ser Volk. Era el que más historia tenía dentro de la división. Para mí, Volk es el mejor de esa categoría. Lo mismo me pasaba con Islam. Quería pelear con él por el simple hecho de que había dominado a todos. Así el premio es mucho más grande», explicaba el hispanogeorgiano en ESPN. Aun así, su próximo reto sigue siendo mayúsculo. Charles Oliveira no es solo una leyenda de la compañía y uno de los peleadores más queridos, sino que también posee el récord de finalizaciones en toda la UFC con 20.

En la misma entrevista Topuria aprovechó para cargar contra el equipo daguestaní, los cuales nos tuvieron a todos en vilo esperando su decisión. A lo que se le suma la negativa inicial de dejar vacante el título, al igual que tuvo que hacer Ilia Topuria en el pluma. «Makhachev, Khabib y su equipo se las quisieron dar de importantes. La actitud que tienen es como si hubieran inventado el deporte. Sentarse y hacer lo que te dicen. Miren. Él ascendió, dejó el título vacante, y yo estoy luchando por él», sentenció el hispanogeorgiano.

Aunque por el momento no parece que ese choque vaya a suceder, todavía no es imposible de cara al futuro. En caso de que Topuria gane a Oliveira, se abren dos posibilidades para que se realice. La primera es que Makhachev pierda en su ascenso y decida regresar a las 155 para recuperar su trono. La otra es que gane, y El Matador decida intentar la hazaña de la triple corona. Es decir, perseguir a Islam Makhachev al peso wélter e intentar conseguir un tercer cinturón. Pese a esto, primero hay que enfocarse en el brasileño.