Ilia Topuria alaba al campeón del peso medio de la UFC: «Es un salvaje...»

La mayor organización de artes marciales mixtas (MMA) suele cumplir un patrón que se repite a nivel histórico: el transcurso del tiempo provoca que haya un enorme dinamismo en lo que respecta a las caras más representativas de la UFC. Si hace no tanto tiempo Jon Jones o Conor McGregor se presentaban como los rostros de la promotora estadounidense, ahora sus dos principales estrellas tienen orígenes caucásicos. Hablamos de Ilia Topuria, con raíces georgianas, y Khamzat Chimaev, checheno de nacimiento.

Si hay, además, algo muy curioso en estos dos atletas, es que ambos han coincidido en varias ocasiones y tienen una buena relación. La primera vez, ambos compartieron tatami en el gimnasio All Stars Gym de Estocolmo, en Suecia. Allí se conocieron y estuvieron entrenando juntos. Más recientemente, tanto Topuria como Chimaev formaron parte de la esquina de un amigo común, el georgiano Guram Kutateladze, quien después de aquel pleito fue despedido del plantel de la UFC.

Lo cierto es que tanto Chimaev como Topuria, posicionados en el número uno y cuatro, respectivamente, del ranking libra por libra de la UFC, se tienen mucha admiración. De hecho, el hispanogeorgiano se pronunció al respecto del checheno, señalando que lo respeta mucho por sus actuaciones dentro del octágono. «El hombre es un salvaje. Él manda, termina con sus oponentes. Por eso respeto a Khamzat», señaló El Matador al respecto del nivel del campeón del peso medio de la UFC.

Encarando la recta final del 2025, muchos aficionados se están preguntando cuándo volverán a ver dentro de la jaula a estas dos superestrellas. La realidad es que el nuevo contrato televisivo en Estados Unidos, que le reportará 7.700 millones de dólares en siete años a la UFC, marcará el trayecto de sus dos atletas. Por ello, se estima que tanto Chimaev como Topuria vuelvan a pelear a principios de 2026.