Dana White pide a sus empleados que sean padres presentes: «Si tu hijo tiene una función escolar, espero que vayas»

La UFC, la mayor organización de artes marciales mixtas (MMA) a nivel mundial, fue comprada, en 2001, por los hermanos Lorenzo y Frank Ferttita, por dos millones de dólares. Quince años más tarde, vendieron la compañía por 4.000 millones, multiplicando por dos mil su valor en tan solo tres lustros. Todo ello, gracias, en parte, a su presidente y CEO, Dana White, quien desde entonces se puso entre ceja y ceja llevar a la promotora estadounidense a las cotas más altas del deporte.

Lo cierto es que Dana White tiene fama de gobernar la compañía con mano de hierro, siendo alguien con suma autoridad, que ha tenido que lidiar con situaciones muy complicadas a lo largo de su mandato. Pero es una realidad que los éxitos cosechados bajo su dirección han sido históricos. Aunque el presidente de la UFC ha estado miles y miles de horas elaborando nuevas estrategias, cambios de rumbo y formatos que le permitieran seguir escalando la organización, también es padre de familia.

Y de esa faceta se ha pronunciado recientemente en el podcast ButlerCast. Allí, Dana White ha apuntado que la importancia de que sus empleados hagan «siempre su trabajo» de la mejor manera posible. Y entre esta última frase, cabe la conciliación familiar, que de hecho, exige el directivo a sus empleados. «Me da igual si haces tu trabajo a las 9 de la mañana o a las 9 de la noche. Si tu hijo tiene una obra de teatro, una función escolar, un entrenamiento o un partido, espero que vayas. Eso es muy importante para mí», señaló el presidente y CEO de la UFC.

Recientemente, Dana White logró cerrar una operación histórica para la mayor liga de MMA del planeta. La UFC ha firmado un acuerdo de derechos televisivos en Estados Unidos que recalará sobre la plataforma Paramount, por un valor total de 7.700 millones de dólares, una cifra récord que les permitirá continuar haciendo crecer la compañía y tratando de que sus empleados concilien con su paternidad.