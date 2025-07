Las grandes leyendas del boxeo español, juntas en la apuesta de la WBA por el país

España es un país con una larga, y exitosa, historia boxística. Diversos campeones mundiales a lo largo de los años han representado a la nación frente a los mejores boxeadores del momento. La Asociación Mundial de Boxeo (WBA por sus siglas en inglés), aterrizaba en Madrid, en el Hotel Only You Atocha, para albergar la primera convención regional de la WBA Europa. Este evento presenta diversas actividades y charlas, las cuales están encabezadas por una velada de boxeo profesional, protagonizada por Moussa Gholam vs Maximiliano Veron.

Entre las actividades de hoy, las cuales incluían una presentación sobre la labor de los 'cutman' y una presentación de la marca Leone, patrocinadora del evento, se ha llevado a cabo un homenaje al boxeo español. No solo se ha centrado en luchadores, sino en todo el ecosistema. El primero en ser recibido era Enrique Soria Martín, presidente de la Federación Madrileña de Boxeo, quien ha vivido con sus propios ojos la historia del boxeo en el país. Al igual que Lázaro Carrasco y Manuel Oliver Palomo, de los principales árbitros que ha dado España que también fueron homenajeados.

Luego tocaría el turno del único boxeador español capaz de conseguir dos medallas olímpicas en Atlanta y Sídney y que, ya como seleccionador, repitió la hazaña en París. Acto seguido tomaba presencia Gabriel Campillo, quien conquistó el campeón del mundo de la WBA en el peso semipesado. Y tocaba el turno de Kiko Martínez, uno de los púgiles españoles más laureados de la historia. Alguien que o ganaba o se iba a la obra para poder pagar sus deudas. Alguien que se convirtió en campeón mundial y que a los ocho años volvió a conseguirlo en una categoría de peso diferente.

Las siguientes son dos de las principales representantes del boxeo femenino. Miriam Gutiérrez, que fue víctima de violencia de género y se repuso para ser campeona mundial interina, enfrentado a rivales de la talla de Amanda Serrano. Y también Jennifer Miranda, la cual viene de hacer historia este pasado viernes al ser la primera boxeadora del país en pelear en el mítico Madison Square Garden. Sin embargo, no se pudo llevar la victoria en un combate muy ajustado. «Me ha hecho mucha ilusión recibir este homenaje después del sabor agridulce del combate», relataba para ABC. Una sensación provocada por una decisión, a priori, poco justa. «Las puntuaciones fueron ridículas, me sentó como un insulto. Yo me vi ganadora», comentaba.

Como penúltimo peleador en salir estaba Javier Castillejo, 'El Lince de Parla'. El primer español en la historia en convertirse en campeón mundial en dos categorías de peso diferentes. «Mucha emoción y alegría por pertenecer al mundo del boxeo, en este caso a la asociación, de la que fui campeón del mundo de peso medio. Es un honor», mencionaba para este periódico. Y como colofón cerraba una leyenda viva. Un púgil que aguantó 15 asaltos con Muhammad Ali, uno de los más grandes. Se trata de Alfredo Evangelista, el cual nació en Uruguay pero que se naturalizó español. Para conmemorar su impresionante trayectoria, la asociación lo convirtió en campeón honorario de la WBA para cerrar la jornada.