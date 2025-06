Chávez jr. hace parecer boxeador a Jake Paul

Jake Paul elige a sus rivales para poder ganarlos. Lo puede hacer porque es el que paga, esté enfrente un cuasi sexagenario Mike Tyson o un boxeador en retirada y marcado por sus adicciones (superadas) como Julito César Chávez. Pelear contra el 'youtuber' metido a boxeador les garantiza varios millones de dólares y siempre nos quedará la duda de qué dicen los contratos secretos de estas peleas indignas para el mundo del boxeo.

Se juntaron en la la estelar del Honda Center de Anaheim, en California, y brindaron un espectáculo lamentable. Sobre todo el hijo de Julio César Chávez, uno de los mejores boxeadores de la historia, que apoyó a su vástago sin disimular en su cara lo patético del 80 por ciento de los asaltos, pactado a 10.

Nada hizo Julito en los ocho primeros. Y nada es nada más allá de una mano suelta en el sexto. El físico no lo acompañaba, pues el peso crucero es una exageración para el de Culiacán, que hace catorce años se proclamó campeón del mundo (CMB) del peso medio, 160 libras por las 200 de la pasada madrugada. Se le veía gordo para estar en la división que quiere Paul, que no se enfrenta a cruceros reales porque lo destrozarían en el primer asalto, como los de la pelea previa, la del Zurdo Ramírez y Dorticos.

El hijo del mito se limitó a cubrirse con guardia alta mientras el estadounidense le lanzaba 'jabs', rectos largos de izquierda, y, de vez en cuando, combinaciones con incluso algún notable 'uppercut'. Y así se iba llevando todos los asaltos ante la total pasividad de Chávez jr., que no tiraba golpe alguno. Su padre aseguró a ABC en su reciente visita a Madrid que junior se estaba preparando como nunca, pero no se notó.

Tuvo que llegar el penúltimo asalto, el noveno, para verlo luchar. Lo ganó el mexicano, que por primera vez boxeaba, pero ya era demasiado tarde. Ni con derribos en los dos finales remontaría, por lo que sólo el ko le daba la victoria. Y la sensación que muchos tenemos es que esta pelea no podía terminar en 'nockout', que incluso estaría hablado si no firmado. De hecho, en la recta final del décimo Julito conectó una izquierda que dejó sonado a Paul, pero no aprovechó los últimos segundos para tratar de terminar el trabajo y darle la vuelta a la contienda. Al final, un 98-92 claro para el 'youtuber'.

Estas veladas pueden atraer al boxeo a público que quizás ni sepa de quién es hijo el contendiente del mediático Paul, y dinero al resto de boxeadores de la cartelera, pero no deben considerarse boxeo profesional aunque estén sancionadas.