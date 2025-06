Comienzan los primeros ataques entre Ilia Topuria y Charles Oliveira fuera de la jaula

La pelea entre Ilia Topuria y Charles Oliveira está a la vuelta de la esquina. Este sábado 28 de junio, ambos atletas se verán las caras por el título vacante del peso ligero (155 libras o 70, 3 kilos) de la UFC. Además, esta pelea será el broche de oro de la International Fight Week. Sin embargo, hoy en día es casi igual de importante dominar las habilidades dentro de la jaula que con el micrófono. Las redes sociales han creado una nueva realidad en la que el enfrentamiento comienza mucho antes de subirse a la jaula.

Las declaraciones, tanto de Ilia Topuria como Charles Oliveira están a la orden del día. Cada uno, confiado de si mismo, apuesta por su victoria. En el vídeo promocional de la compañía, el UFC 'Countdown', comenzó este choque dialéctico. «Estaré un paso por delante de [Ilia] en todos los ámbitos. Estoy seguro de ello. Voy a acabar con su racha de victorias», aseguraba el brasileño, mientras que Topuria tomaba la réplica: «Yo no juego el juego de nadie. Hago que jueguen mi juego... Charles Oliveira. Está jodido».

Noticia Relacionada Javi Climent, entrenador de Ilia Topuria: «Estoy seguro de que esta pelea va a acabar en el primer asalto» Álvaro Colmenero y Jose Soriano Uno de los cerebros del campamento del hispanogeorgiano atiende a ABC MMA a pocos días del combate contra Charles Oliveira

En un entreno abierto celebrado este pasado viernes, el hispanogeorgiano cautivó a los asistentes con sus habilidades. Al finalizar, dio una pequeña entrevista, en la que se mostró confiado de sus habilidades. «Si le hago daño a [Charles], no tendrá oportunidad de recuperarse. Mi poder es completamente diferente al de los demás. Puedo noquearlo, puedo someterlo, lo que sea... Lo único que sé con certeza es que será en el primer asalto. Charles siempre va hacia delante. No necesitaré acortar la distancia. Es una ilusión que Charles crea que tiene un golpe más potente que el mío. Le reto: podemos hacer un combate de boxeo, de agarre, de lucha... En cualquier lugar, le gano como quiera. Así de seguro me siento», respondió.

Esta última parte hacía alusión a una frase que dijo el brasileño en el Countdown, nombrado anteriormente. «Esta pelea contra Ilia va a ser muy buena. A Ilia le gusta avanzar... Tanto en golpeo como en agarre, soy mejor, tengo manos fuertes. Soy físicamente fuerte. Mi jiujitsu es impecable y mi lucha mejora cada día», señalaba el brasileño. En última instancia, Ilia Topuria acudió al programa del periodista Ariel Helwani, en el que aseguró que «voy a liquidarlo en la primera ronda», apuntó.

Sin duda, ha sido el excampeón del peso pluma el que ha llevado la voz cantante en estos intercambios dialécticos. Esto no es novedad, pues pasó lo mismo en sus dos peleas anteriores contra Max Holloway y Alexander Volkanovski. Lo cierto es que Oliveira no acostumbra a hablar mucho, pues siempre respeta mucho a sus oponentes. Sea como sea, Topuria parece ir aventajado en este primer asalto dialógico.