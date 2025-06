Charles Oliveira, el próximo rival de Topuria: «Yo golpeo más fuerte que Ilia...»

Quedan dos semanas para que Ilia Topuria busque continuar agrandando su leyenda dentro de las artes marciales mixtas (MMA). El luchador hispanogeorgiano, quien ya fue campeón del mundo del peso pluma (145 libras, 65,7 kilos) de la UFC el año pasado e incluso defendió su cinturón, tuvo que dejar vacante su título para aspirar a disputar el de una categoría de peso superior, la de ligero (155 libras, 70,3 kilos), que a su vez dejó libre Islam Makhachev.

Así, el próximo 28 de junio, El Matador se enfrentará al brasileño Charles Oliveira en el combate estelar del UFC 317, que se celebra en el marco de la International Fight Week (la semana grande del deporte) en Las Vegas. Si Topuria consigue salir con su brazo en alto, logrará entrar en un selecto grupo de peleadores que han conquistado dos divisiones diferentes dentro de la UFC, concretamente nueve lo han conseguido anteriormente, entre ellos Jon Jones o Conor McGregor, dos de las mayores estrellas mundiales de esta disciplina.

Aunque el hispanogeorgiano parte como claro favorito en las apuestas, enfrente tendrá a un atleta que ya sabe lo que es ser campeón del peso ligero y que ostenta el récord de mayor número de victorias por finalización (20) y mayor número de triunfos por sumisión (16). Y no solo eso, además llega al pleito con la confianza por las nubes. Tanto que asegura que su pegada será más potente que la de Topuria, quien ha logrado noquear a Max Holloway y a Alexander Volkanovski.

«[Ilia Topuria] viene del peso pluma, por lo que tiene que respetar a los pesos ligeros. [Yo golpeo más fuerte que Ilia], con total seguridad», ha asegurado recientemente Do Bronx, como se le apoda, a la página de Full Violence. Unas declaraciones que no le han importado a El Matador, que aseguró a ESPN Deportes que, estilísticamente, es una pelea muy favorable para él. «Su estilo encaja a la perfección con el mío: lo dejaré fuera de combate en el primer asalto porque no tiene movilidad, no se mueve», apuntó en una entrevista.

Sea como fuere, el combate está catalogado como uno de los más importantes y atractivos de la temporada, pues se enfrentan dos peleadores con aura de superestrella y cuya característica es que dan combates muy vistosos que no suelen llegar a las cartulinas de los jueces.