Javi Climent, entrenador de Ilia Topuria: «Estoy seguro de que esta pelea va a acabar en el primer asalto»

Álvaro Colmenero y Jose Soriano Enviado especial a Las Vegas 24/06/2025 a las 14:16h.

El combate más esperado por la afición española está a menos de una semana de suceder. Ilia Topuria se enfrentará a Charles Oliveira por el cinturón vacante del peso ligero (155 libras o 70, 3 kilos) de la UFC. Este será el intento del hispanogeorgiano para conquistar dos categorías de peso diferentes. Para hacerlo, primero debe superar al brasileño, el cual es el mayor finalizador en la historia de la compañía. Para que todo salga según lo previsto, es indispensable la figura de los entrenadores. Javi Climent, anterior entrenador de boxeo y actual cerebro de la parte del striking (golpeo), atiende a ABC MMA a pocos días del combate.

Esta es la tercera semana que el equipo se encuentra en Las Vegas, lugar donde será el combate, encarando este último periodo donde el aspecto esencial es el peso. «Es un trabajo más que nada de adaptación, todo el trabajo importante estaba hecho de antes. Aquí venimos a afilar las armas y a dar el peso que lo tenemos más fácil y a disfrutar del gran día. Se nota mucha tranquilidad saber que esa carga te la has quitado ya. Tiene que hacer un recorte pero no es tan grande como el anterior», asegura Javi Climent para este periódico. Además, hace especial hincapié en la mejoría que muestra Ilia Topuria en cada pelea que ha realizado.

«Cuando empecé a trabajar con Ilia hace cinco años ya le vi algo diferente. Eso no lo tenía cualquier peleador. Sé que este fin de semana va a conseguir el doble campeonato, no tengo ninguna duda», expresa confiado. Lo cierto es que el clima que se respira es el de la victoria. Aunque no hay que subestimar a Charles Oliveira, los estilos hacen las peleas, y la predicción de Javi Climent es clara. «Creo que Oliveira va a presionar a Ilia desde el inicio. Es un tipo que tiene 45 peleas y no va a cambiar su estilo, va a querer imponer el que tiene. La gente no valora mucho pero tiene un buen striking, es un buen oponente pero hemos visto los huecos que tiene y sabemos contrarrestar todo lo que quiera hacer. Ilia va a ser quien mande dónde se va a estar en la pelea y de qué manera. Estoy seguro de que esta pelea va aacabar en el primer asalto, no tengo ninguna duda», analiza.

«Es una persona que se lleva muchos golpes y yo no recomiendo llevarse golpes de Ilia. Está en una forma tan increíble que me enganchó un golpe al hígado con el peto que se me olvidó lo que venía después. Está en un momento en que cualquiera de sus manos es una mano de KO. No sé que hará Oliveira cuando note la mano de Ilia pero no será avanzar. Y si lo hace va a acabar la pelea rápido. A nosotros nos viene genial que venga. Si hacen algún intercambio se acabará la pelea», prosigue Climent. Estas características apuntan a que el hispanogeorgiano podrá llevarse la victoria.

Esta confianza, patente en todo el equipo, hace que a la hora de pensar en un futuro, este sea muy prometedor. «A mí lo que más ilusión me haría sería una pelea en España sea con quien sea», comenta Javi Climent. Además de ese tan esperado aterrizaje de la promotora de Dana White en el país, otras opciones que suenan son las de Paddy Pimblett y Arman Tsarukyan. «Paddy es una pelea que queremos y sería fácil para Ilia. No lo veo al nivel que puede estar Islam o Arman. Y contra Arman yo creo que Ilia llevaría la pelea a su terreno», responde. Por último, también contesta a las posibilidades de conseguir un triple cinturón. «No lo veo tan lejos, es una oportunidad real. Es algo que le gustaría a Ilia porque quiere ser el más grande de este deporte pero todo pasa por ganar este sábado contra Charles», sentencia.