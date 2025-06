Charles Oliveira advierte a Topuria: «Es otro tipo que habla y se rendirá ante mí...»

Álvaro Colmenero y Jose Soriano Enviado especial a Las Vegas 25/06/2025

Charles Oliveira llegaba a la rueda de prensa del UFC 317 confiado, seguro de su victoria. Pese a que se notaba la delgadez de su rostro debido al corte de peso, este se mantuvo firme en sus convicciones. «Voy a volver a ser campeón», era lo que pronosticaba. Para hacerlo, deberá superar a Ilia Topuria, el cual viene imbatido y con el objetivo de conquistar su segunda categoría de peso. Este 28 de junio, en el T-Mobile Arena de Las Vegas, tendrá lugar el choque entre ambos atletas, el cual promete ser uno de los mejores combates de artes marciales mixtas (MMA) del año.

Como es habitual, los principales protagonistas de esta velada atendieron a la prensa en el conocido Media Day. Durante esta semana, Ilia Topuria ha sido el que más mensajes ha mandado al brasileño. Ahora, Oliveira ha tenido la oportunidad de responder. «En realidad todo el mundo sabe lo que va a pasar. Es otro tipo que habla y se rendirá ante mí», contestaba confiado. Aunque las apuestas den como claro favorito al hispanogeorgiano, no hay que olvidar la excelsa experiencia con la que cuenta Oliveira.

«Ilia es muy joven, viene con hambre, pero tiene mucho que demostrar», respondía a otra pregunta. Y si de demostrar se trata, el de Sao Paulo ya ha hecho más que suficiente. Es el máximo finalizador en la historia de la compañía, lo que lo convierte en un gran peligro para Topuria. Aun así, por una cuestión de estilos, parece que El Matador lleva la ventaja sobre el papel. «Es joven, imbatido, pero no ha hecho más que yo. No siento presión. Voy a volver a ser campeón. No me importa lo que la gente piensa, yo no tengo miedo de nada», decía.

Y es que Oliveira sabe lo que es estar en la cima. Este ya fue campeón, derrotando a leyendas como Dustin Poirier o Justin Gaethje. Sin embargo, fue Islam Makhachev quien acabó con su reinado. «No estoy pensando en Islam. Estoy enfocado en Ilia y ser campeón. Una victoria contra Ilia Topuria sería la mejor de mi carrera. Hay que vivir en el presente», señalaba, demostrando que su atención no se desvía en el futuro, sino que se centra en su reto más inmediato, Ilia 'El Matador' Topuria.