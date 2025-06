Este es el ganador del combate entre Ilia Topuria y Charles Oliveira, según la inteligencia artificial

La espera se está haciendo interminable. Sin embargo, ya solo quedan unos pocos días para poder ver a Ilia Topuria de nuevo en acción. Este se enfrentará el próximo 28 de junio a Charles Oliveira por el título vacante del peso ligero (155 libras o 70, 3 kilos) de la UFC. Dos de las estrellas más grandes de la compañía estadounidense se verán las caras en el pleito estelar del UFC 317 con dos objetivos claros. El del hispanogeorgiano será convertirse en el décimo doble campeón de la historia de la UFC. Por su parte, el de Sao Paulo tratará de recuperar el oro que le fue arrebatado por Islam Makhachev.

Aunque mucha gente considera que Topuria debería obtener un triunfo 'sencillo' dado los estilos de ambos contendientes, en una pelea una mano lo cambia todo. La principal baza para El Matador no es solo su poder KO, sino la defensa de Oliveira. Este acostumbra a recibir muchos golpes. Tanto es así que en más de una ocasión ha sido sentado a causa de una mano bien conectada. No obstante, no hay que descuidar para nada al brasileño, ya que se encuentra muy cómodo en el suelo. No es de extrañar, pues su grappling es de los mejores de toda la UFC. No por nada tiene el récord de sumisiones en la historia de la promotora.

Quién ganará el combate Topuria - Oliveira según la IA

Al ser una pelea tan disputada, en ABC MMA hemos preguntado a la Inteligencia Artificial (IA) su pronóstico del choque. «Aunque Oliveira nunca debe ser subestimado –su capacidad para someter podría cambiar el guion–, todas las señales apuntan a una victoria de Ilia Topuria. Su juventud, momentum, defensa de derribos, poder de golpeo y control de las apuestas lo posicionan como el gran favorito», revela. Además, señala las fortalezas de ambos atletas, destacando el jiujitsu del brasileño y el poder de El Matador.

Al pedirle que sea más específica en su testimonio, apunta a un triunfo del hispanogeorgiano por nocaut en los primeros dos asaltos. Los motivos son diversos. «Topuria sale agresivo desde el primer segundo. Su ritmo, presión y precisión suelen desbordar a rivales que no lo frenan rápido. Aunque Oliveira es un maestro en jiu-jitsu, ha sido derribado o noqueado en cuatro de sus diez derrotas. Contra Gaethje, Chandler y Poirier, sufrió en los primeros minutos antes de buscar su juego al suelo. Su defensa en striking no es su punto fuerte. A diferencia de peleadores que se lanzan a lo loco, Ilia elige bien sus golpes. Si conecta una vez, sabe cómo terminar sin exponerse al suelo», explica la IA.

Aun así, no hay que subestimar a Charles Oliveira, el mayor finalizador de la UFC que ya sabe lo que es coronarse como campeón. «Su objetivo número uno debe ser noquear el ímpetu inicial de Topuria. Puede usar su longitud (tiene más alcance) y su jab para mantener la distancia, esquivar lo grande… y obligar a Ilia a cometer errores. Si logra absorber el primer vendaval, entra en zona favorable: rounds largos, desgaste y transición al suelo. Aunque Topuria tiene una defensa de derribo altísima (92 %), si Charles logra llevar la pelea al piso, el panorama cambia radicalmente. Puede buscar derribos desde el clinch, o incluso usar el recurso de tirarse a la guardia (como ha hecho antes) para atraer a Topuria a su trampa», predice en un hipotético escenario favorable al brasileño.

«Si Topuria se emociona tras conectar, y sigue a Oliveira al suelo, puede meterse en un triángulo, guillotina o una llave de brazo. El escenario ideal para Oliveira es que Topuria conecte fuerte, pero Charles sobreviva. En el segundo o tercer asalto, tras una ráfaga o caída, Oliveira aprovecha para atraparle en una sumisión. Peleas como la que ganó a Dustin Poirier o Michael Chandler serían el modelo. Dejar que el otro se canse intentando finalizarlo… y luego girar el guion», sentencia la IA. En definitiva, y como en cualquier pelea de artes marciales mixtas (MMA), puede pasar de todo. Aun así, la mayoría de posibilidades de la contienda apuntan a Ilia Topuria como el ganador.