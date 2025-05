Topuria predice una victoria ante Oliveira: «Lo finalizaré de la manera menos dolorosa porque me cae muy bien»

Ilia Topuria regresaba a Alicante, la tierra que le acogió con 15 años a su llegada a España, y lo hizo sin morderse la lengua respecto a su futuro, que pasa por disputar el cinturón mundial del peso ligero de la UFC, frente al brasileño Charles Oliveira, excampeón de la categoría. Allí se presentó para encabezar la rueda de prensa de WOW 19, la mayor liga de artes marciales mixtas española y de la que es accionista. Pero, más allá de hablar del evento, Topuria repartió cañonazos dialécticos tanto al campeón del ligero, que ha decidido irse al wélter, Islam Makhachev, y también a su futuro oponente.

Así, en cuanto al reto que tiene por delante en el UFC 317, que se celebrará el 28 de junio en el marco de la International Fight Week, Topuria apuntó, con su habitual confianza, que se proclamará campeón mundial del peso ligero, al igual que hizo ya en el peso pluma. «La verdad, me da mucha pena por Charles, pero bueno, al final del día es mi trabajo. Voy a cumplir otro sueño más que siempre tuve, que era convertirme en campeón de otra división, por lo que el resultado será el mismo: siempre salir victorioso. Charles va a pagar por Islam Makhachev», expresó.

En cualquier caso, El Matador ha afirmado que no es nada personal con el excampeón brasileño, pues le tiene cierta estima. «Con Oliveira, lo que sea menos doloroso para él, eso haré, porque me cae muy bien», dijo con la sorna que le caracteriza. «Va a sufrir conmigo muchísimo, el estilo que yo represento para Charles es muy complicado, yo no soy ninguno de los que se haya enfrentado antes y, con los anteriores, ha acumulado 10 derrotas, si yo no me parezco a ninguno de ellos, imagínate lo que tiene por delante. Se ha encontrado en una habitación conmigo solo... y le agradezco que haya aceptado este reto», añadió el hispanogeorgiano.

Sea como fuere, Charles Oliveira no es un oponente cualquiera, el brasileño ostenta el récord de finalizaciones en la historia de la UFC, con 20 victorias por este método, y 16 por la vía de la sumisión, donde también posee el mayor balance. La superestrella brasileña tratará de recuperar el trono que conquistó en 2021, pero la realidad es que Topuria parte como claro favorito para lograr su segundo título mundial. La suerte está echada. Las Vegas dictará sentencia.