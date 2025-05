Aleksandre Topuria revela el «escenario perfecto» para Ilia Topuria

El próximo 28 de junio, en el UFC 317, Ilia Topuria tiene una nueva cita con las historia de las artes marciales mixtas (MMA). El hispanogeorgiano se podría convertir en el décimo peleador en la historia que conquista dos divisiones de peso diferentes en la compañía de Dana White . Para hacerlo, el enemigo a batir es Charles Oliveira, el mayor finalizador de todos los tiempos en la UFC. Sin embargo, la ambición no es algo de que se carezca en el equipo de Topuria.

En el último evento del WOW 19, tanto Ilia Topuria, como su hermano Aleksandre estuvieron presentes. Aquí, el mayor de los Topuria fue preguntado por Enrique Gimeno sobre el futuro de El Matador, a lo que respondió con franqueza: «El escenario perfecto sería que ganase Ilia, que ganase Islam en el wélter y después Ilia pelee por un tercer cinturón. Histórico», afirmó El Conquistador. No cabe duda de que ser el primero en conseguir la triple corona daría los argumentos suficientes para considerara a El Matador como uno de los mejores de todos los tiempos.

No obstante, esto es solo el escenario ideal. Lo primero es ir paso a paso. El mismo Ilia Topuria mencionó en la rueda de prensa post evento que no estaba interesado en subir porque sí. «No es el plan como tal. No voy a pelear por el título (del peso ligero de la UFC) y después subir inmediatamente a peso wélter. Pero depende de cómo se desarrollen las circunstancias, depende de que quiera que haga la UFC, porque, al fin y al cabo, yo no tomo las decisiones», mencionaba. Aunque también dejaba claro que si a él y a la UFC le venía bien estaría «abierto a hacerlo».

Lo cierto es que el combate contra Islam Makhachev hubiera sido un evento de una magnitud inconmensurable. El número uno libra por libra (ranking en el que no se tienen en cuenta las categorías de peso) enfrentándose a la nueva estrella en ascenso de la UFC, invicta y número tres libra por libra. La derrota de Belal Muhammad ha impedido que sucediera. Pese a esto, las palabras de los hermanos Topuria evidencian que la idea de hacerse con tres divisiones de peso no está descartada. El horizonte es prometedor, pero primero hay que sobrepasar a Charles Oliveira.

Para ser considerado el mejor de la historia, tiene que ganar la discusión con Jon Jones. El estadounidense tiene muchos argumentos a su favor. En primer lugar, es la persona con más victorias en peleas de campeonato con 16. Además, también es doble campeón. Topuria, al querer retirarse pronto, no opta realizar tantas defensas. Por ello, para poder plantarse en la conversación debe hacer algo que nadie haya hecho antes. Aquí es donde entra la conquista de tres categorías de peso diferentes en la UFC. Ningún luchador lo ha logrado. Eso, sumado a la calidad de rivales que ha enfrentado y enfrentará, permitirá que haya debate con Jon Jones.