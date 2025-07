Toda la carne en el asador para la UFC en la Casa Blanca: Conor McGregor y Jon Jones como posibles regresos

Aunque de primeras sonaba a fantasía, cada vez es más real una futura velada de la UFC en la Casa Blanca. El primero en anunciarlo no fue otro que el mismísimo Presidente de los Estados Unidos Donald Trump. En una conferencia en Iowa el pasado 4 de julio, el máximo mandatario dijo que el siguiente año, de cara al 250 aniversario de la independencia del país, se llevarán a cabo una serie de eventos para conmemorarlo. Uno de ellos será una velada de artes marciales mixtas (MMA) de la compañía de Dana White en la propia Casa Blanca. Además, aseguró que tendría una pelea de campeonato.

Según informó CNN, las conversaciones ya estaban avanzadas. Algo que no es de extrañar teniendo en cuenta la buena relación que mantienen Trump y White. «Un lado del telón de fondo será la Casa Blanca y el otro, el Monumento a Washington. Es tan único, tan impresionante... No creo que vendamos entradas para ese evento. Todas serán entradas gratuitas. Sin duda, vamos a poner la cartelera 'más mala' de todos los tiempos», expresaba el presidente de la UFC en una reciente entrevista en Full Send Podcast.

Y es que una velada de tal magnitud debe estar a la altura, en cuanto a nombres se refiere. En esa misma entrevista, el presidente de la UFC reveló que su pelea principal soñada es la de Jon Jones contra Tom Aspinall. Aunque el estadounidense esté retirado, este ha expresado su interés en volver a la compañía para pelear en la Casa Blanca. «Donald hizo su anuncio la mañana del 4 de julio. Llamé a la sede de la UFC esa misma tarde. Lo dejaré ahí. ¡América! ¡Eso sí que me hace gracia!», publicaba, el considerado como el mejor de la historia, en sus redes.

«Para mí, se trata de la oportunidad de representar a Estados Unidos en la Casa Blanca. No me importa contra quién pelee esa noche. Encontré mi razón, eso era lo que necesitaba, algo más que dinero... Quién sabe qué me depara el futuro, pero en el momento en que escuché el anuncio de Donald Trump, comencé a entrenar nuevamente», escribía más adelante. Parece que todo está puesto en el camino para tener una velada histórica el año que viene.

Otro que no se quiere perder la fiesta es Conor McGregor. El irlandés siempre salta a la palestra cuando se habla de algo extravagante, y un evento de la UFC en la casa presidencial no es la excepción. Desde que saltó la noticia mostró su interés en participar. En la última rueda de prensa de su compañía de boxeo sin guantes, BKFC, el irlandés declaró que «parece que voy a volver al Despacho Oval. Ahí es donde me dirijo ahora». El mismo Dana White dijo que era posible su presencia. Esta podría ser la oportunidad para que se den dos combates que se quedaron a las puertas. La UFC en la Casa Blanca puede abrir las puertas a los choques de Conor McGregor vs Michael Chandler y Jon Jones vs Tom Aspinall.