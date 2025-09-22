El archienemigo de Topuria 'predice' su siguiente combate: «No peleará con Gaethje...»

En la UFC, la mayor organización de artes marciales mixtas (MMA) del mundo, los siguientes pasos por un campeón son habitualmente una incógnita. Después de que Ilia Topuria se proclamara campeón del peso ligero, tras derrotar por nocaut a Charles Oliveira el pasado mes de junio, muchas han sido las especulaciones en relación a su siguiente combate.

Si bien es cierto que por deducción lógica se pueden sacar algunos posibles rivales, hasta que la UFC no oficializa la pelea no hay nada en firme. La realidad es que el estadounidense Justin Gaethje lleva mucho tiempo esperando su oportunidad titular, algo que la propia compañía le había prometido hace tiempo. Sin embargo, todo podría cambiar, al menos así lo piensa el contendiente de la división Arman Tsarukyan.

El armenio ha hablado en Sport24 acerca de los próximos compromisos de Ilia Topuria, aportando su análisis que no debería por qué ser el acertado. Así, Tsarukyan ha deslizado que el siguiente en enfrentarse a El Matador, en lo que sería su primera defensa del título, será el inglés Paddy Pimblett. «Gaethje no peleará contra Topuria... Creo que es más probable que sea Pimblett que Gaethje. Creo que defenderá su título, y si Islam Makhachev lo gana, subirá a las 170 libras y querrá ser triple campeón...», ha vaticinado.

El propio Tsarukyan es uno de los atletas que más ruido ha estado haciendo para obtener la pelea por el título mundial, que está en manos del hispanogeorgiano. Pero no cree que vaya a darse de manera directa. «Él no querrá pelear conmigo porque puede ganar más dinero peleando contra Islam Makhachev y tiene la oportunidad de convertirse en el primer triple campeón de la historia y ganar mucho dinero», ha señalado. Por el momento, lo que sabemos es que Topuria no peleará hasta el año que viene. La fecha y el rival está por determinar.